Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2022 quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2022. Oggi è venerdì e in questa giornata non solo si pregusta il sapore del fine settimana ma si inaugura il mese di luglio! Caldo e soleggiato, siete pronti a passare delle rilassanti giornate in spiaggia? Ma prima di tutto, scommetto che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e quali saranno i segni maggiormente fortunati in amore e sul lavoro. Non indugiamo oltre e scopriamo come andrà questa giornata con le previsioni di Paolo Fox, ecco le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi la giornata parte bene, se ti interessa una persona non esitare a farti avanti! Sul lavoro non escludo contatti con altre città, favorite le collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore potresti vivere delle belle emozioni grazie al bell’aspetto di Venere, cerca di lasciarti andare. Sul lavoro invece la stanchezza si fa sentire ma alla fine sarai vincente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Bel cielo per i sentimenti, le coppie di lunga data potrebbero decidere di legalizzare un’unione. Sul lavoro devi fare il punto della situazione e capire quali sono le priorità.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi in amore potrebbero esserci dei piccoli attriti, non alimentare polemiche inutili. Sul lavoro invece se da poco hai cambiato attività devi cercare di fare mente locale sulle tue reali esigenze.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Se hai conosciuto una persona carina oggi e domani sono giornate propizie per mantenere i contatti. Sul lavoro invece non escludo cambiamenti, hai voglia di metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Approfitta del weekend per organizzare qualcosa di bello con il partner, hai bisogno di un po’ di relax. Sul lavoro invece gioco di diplomazia, non puoi sempre dire tutto quello che pensi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Oggi potresti avere qualcosa da dire al partner, cerca di farlo nei modi e nei toni giusti senza ferire la sua sensibilità. Sul lavoro invece qualcosa si muove, in arrivo novità.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Bel cielo per i sentimenti, le coppie di lunga data si scopriranno più passionali che mai. Sul lavoro invece metti nero su bianco le tue richieste e non ci saranno fraintendimenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Oggi in amore potrebbero esserci delle piccole tensioni, recupero già da questa sera. Novità invece sul lavoro, favoriti i liberi professionisti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: La giornata parte bene, se in amore ci sono state delle discussioni in questo weekend si recupera. Sul lavoro la situazione è stabile, quello che fai ti gratifica e gli stimoli non mancano!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore se sei single guardati intorno, potresti conoscere una persona carina. Sul lavoro invece se hai una trattativa in corso chiudila entro la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore una persona ti intriga ma non sai se dall’altra parte è lo stesso, segui il tuo infallibili intuito e buttati. Sul lavoro sei un po’ confuso, hai bisogno di tempo per fare il punto della situazione ma alla fine ne uscirai vincente!