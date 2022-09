Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre 2022: le previsioni segno per segno di sabato

Oroscopo Paolo Fox sabato 1 ottobre 2022. Primo giorno di ottobre 2022, il mese dell’autunno è arrivato. E, di conseguenza, i progetti iniziati a settembre si assestano definitivamente a ottobre. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? E, chi ha iniziato nuove esperienze le porterà avanti in bellezza?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Venere è in opposizione. Non prendere di petto situazioni che in amore non sono chiare. Al lavoro se qualcosa non è andata a buon fine ti conviene fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Ottobre è un mese positivo per i sentimenti, ma non così passionale. Un contratto interrotto l’anno scorso adesso viene rivalutato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: C’è una bella carica in amore. Venere aiuta le situazioni che sono rimaste bloccate in passato. Qualcuno però dovrà cercare nuove opportunità di lavoro.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: C’è da rivedere un rapporto sentimentale, non tutto sta andando bene in amore. Non dare retta a persone che possono farti vedere le cose in maniera diversa, confida solo in te stesso sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Le stelle sono dalla tua parte in amore, avremo un cielo molto positivo oggi. Una bona idea potrà essere messa in gioco al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Il Sole transita nel tuo segno e l’amore va a gonfie vele. Entro la fine del mese ci sarà una buona occasione lavorativa.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Il Sole si trova nel tuo segno zodiacale assieme a Venere. Questo è uno dei segni migliori per l’amore. I progetti possono essere spinti al massimo al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Sono lontane le tensioni degli inizi dell’anno, sei più sereno in amore. Sul lavoro puoi risolvere dei problemi che da mesi ti portavi dietro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Parte una stagione di recupero, c’è una buona occasione per rimettersi in gioco a livello sentimentale. Inizia una fase migliore anche sul lavoro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Non prendere decisioni drastiche in amore, potresti pentirtene oggi. Se fai un lavoro che da anni ti annoia e vuoi cambiare ora puoi agire.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: venere è favorevole, l’amore torna protagonista. Sul lavoro è possibile fare grandi cose.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Ti senti stanco e non hai voglia di discutere per amore, forse è meglio dedicare del tempo ad altro. Sul lavoro va meglio rispetto al mese scorso, ci sono tanti progetti in ballo.