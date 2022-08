Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2022: ecco le previsioni di mercoledì

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 10 agosto 2022. Siamo già a metà settimana. C’è chi sta già pensando al weekend, e chi mente. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata che, ovviamente, sarà all’insegna del caldo? Siete al lavoro o già in ferie? Qualcuno di voi riceverà una sorpresa inaspettata? Probabilmente sì, e più di uno!

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Tempi morti per chi sta insieme ormai da tanto tempo. Continuano ad esserci alti e bassi e le cose si stanno facendo sempre più complicate. Prendetevi del tempo, allontanatevi da chi vi dice cosa fare e cercate la felicità insieme. A lavoro, cerca di passare oltre i malumori.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sono giornate un po’ stressanti e ansiose. Questo perché le cose non stanno andando come avevi immaginato. Ma, purtroppo, accade il più delle volte. Questi giorni non sono male come credi, anzi. Avrai delle novità questo weekend.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Giornate positive dopo una settimana di stress e paranoie. Il tuo partner sta meglio e anche tu ti senti più leggero. Ancora qualche giorno e potrai davvero rilassarti in una spiaggia bellissima.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Troppe paranoie infondate. Ti senti molto stanco e ultimamente non hai voglia di fare tante cose. Non sentirti in colpa, cerca di ascoltarti e di assecondarti. Le persone che ti stanno accanto ti capiranno.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore le cose potrebbero andare sicuramente meglio. Hai paura di soffrire e questo ti sta limitando davvero tanto. Dovresti iniziare a lasciarti andare. Capire cosa vuoi veramente e smettere di farti così tanti problemi, (fidati!).

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Il tuo ex è tornato e tu sei confuso. Soprattutto, perché l’ha fatto d’estate e questo non è sicuramente solito suo. Ma, chi più di te lo conosce? Non fidarti comunque troppo, c’è sicuramente qualcosa sotto.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Questo amore estivo sta diventando sempre più importante. Attenzione a non farsi male, in queste cose capita spesso. Sappiamo già che hai perso la testa.. (non romperla anche!), l’estate è lunga.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Stai già organizzando il tuo prossimo viaggio. Il tuo carattere non è così semplice come credi quindi forse, prima di partire, dovresti risolvere molte cose nel tuo paese.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Un po’ di leggerezza non ti farebbe male! Dopo tutto quel periodo stressante ora goditi un po’ la pace. Pensa al tuo futuro con calma e non farti prendere dall’ansia. Basta, basta, basta.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Sono tantissime le cose da risolvere, ma ancora di più è tantissimo il tempo che hai perso dietro le tue preoccupazioni E’ arrivato il momento di rimettersi in piedi, di credere in se stessi e di sentirsi liberi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Finalmente qualcosa di concreto e non solo parole. Quello che ti ha dimostrato è molto importante, ora sta solo a te decidere. Anche a lavoro, basta pensare così tanto e così in negativo. Le cose vanno bene.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Purtroppo la lontananza inizia a farsi sentire. Quelli che sarebbero dovuti essere giorni di spensieratezza stanno diventando un po’ pesanti. Ma non avere paura, le cose si risolveranno presto tornando come prima.