Oroscopo Paolo Fox 10 ottobre 2022: cosa dicono le stelle su amore e lavoro per oggi

Oroscopo Paolo Fox lunedì 10 ottobre 2022. Progetti e speranze in cerca di conferme o amori sospesi, finiti. Tutto quello che ci aspettiamo in questo lunedì di ottobre. Vediamo se le stelle ci sorrideranno dandoci la possibilità di realizzare i nostri sogni. Chi non ha un progetto nel cassetto? Quanti non aspettano di veder concretizzarsi l’amore o di ritrovare la tranquillità con il proprio partner dopo un periodo buio?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: è una giornata buona, sei particolarmente impulsivo in amore oggi. Si possono risolvere dei problemi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Fai le cose con calma. C’è tutto il tempo per parlare, soprattutto per chi si trova dentro una relazione burrascosa. Nell’ambito lavorativo le cose vanno molto bene, goditele.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: i rapporti sentimentali con i segni dell’Ariete e del Leone possono essere favoriti. Devi recuperare soldi sul lavoro, le spese sono state eccessive.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi la Luna dissonante provoca qualche fastidio nel rapporto con gli altri. Non stai attraversando un buon periodo e questo si vede anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Luna favorevole, puoi fare delle belle mosse e vincere in amore. Qualche ritardo è da colmare, ma si recupera.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: hai bisogno di tranquillità, buone relazioni con gli altri. C’è intesa. Le persone che ti stanno intorno dovrebbero collaborare di più soprattutto in ufficio.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Provi sensazioni ambigue nei confronti dell’amore, devi schiarirti le idee. Impegnati nelle collaborazioni con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La situazione in amore migliora, non rimandare a domani le discussioni. Buone notizie sul lavoro, vai avanti così.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Le storie importanti decollano, sono stati giorni pesanti ma oggi si recupera. Porta avanti i tuoi progetti a lavoro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Le coppie che hanno avuto problemi devono stare tranquille. Fai le tue proposte in ufficio, piaceranno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Non esagerare con le polemiche inutili, soprattutto nella relazione. Anche per il lavoro vale lo stesso: evita discussioni

Oroscopo Paolo Fox Pesci: sarebbe importante risolvere un piccolo problema di coppia. Promozioni o novità in arrivo sul lavoro.