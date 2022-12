Oroscopo Paolo Fox 11 dicembre 2022: come andranno amore e lavoro oggi per ciascun segno?

Oroscopo Paolo Fox domenica 11 dicembre 2022. È arrivato il giorno più atteso della settimana, la domenica. Una giornata da dedicare a se stessi, magari agli amici o alla famiglia, ma comunque un giorno di riposo prima di ricominciare la settimana di impegni lavorativi. Tante le aspettative riposte in questo giorno, sicuramene sarete curiosi di sapere come andranno l’amore e il lavoro grazie all’oroscopo di Paolo Fox: ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Oroscopo Paolo Fox 11 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: Finalmente la fortuna sta girando e inizia a sorridere anche a te, ma considera che è solo l’inizio di un periodo favorevole. Tutto bene in amore, ma non avere fretta, dai tempo al tempo. Sei però costretto a prendere delle decisioni per la tua vita professionale, non trascinare le cose.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Non perderti in chiacchiere, se ti interessa qualcuno faglielo capire, potresti perdere un’occasione importante. Cerca di stare un pochino più attento alle finanze, non sperperare il tuo denaro

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Lascia andare le storie clandestine, in gioco hai molto. Oggi non è il caso di affrontare problemi professionali, non sei ben disposto a risolvere le questioni che hai lasciato in sospeso

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Stai attento a come ti esprimi, oggi rischi di dire cose che non vorresti e di mettere a repentaglio una storia d’amore. Non è il momento migliore per prendere decisioni professionali, aspetta.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Sei in procinto di fare scelte che potrebbero modificare completamente la tua vita di coppia. Nel lavor non è il momento di prendere decisioni affrettate.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: È il momento giusto per recuperare una storia che pensavi fosse giunta al capolinea. Si prostettano novità nel campo lavorativa, sii pronto ad accogliere nuove proposte.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Concentrati sul presente e sul futuro, lascia andare il passato, i partner possono cambiare non significa che tu non possa trovare di meglio. La situazione lavorativa non è delle migliori in questo momento, aspetta arriveranno tempi migliori.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Attenzione a non perdere la testa per qualcuno che è già impegnato. Fermati ragiona bene sulle conseguenze. Nel lavoro cerca di non perdere le occasioni che ti si prospettano, potrebbero essere quelle giuste

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Oggi non tutto va per il verso giusto, sei nervoso attento a non commettere errori in amore, potresti pregiudicarti una storia importante. Hai in cantiere nuovi progetti di lavoro, prosegui nel tuo intento è la strada giusta

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Il periodo è favorevole per l’amore, se ancora non hai incontrato l’anima gemella, questo potrebbe essere il momento buono. Nel lavoro tutto prosegue con tranquillità, la strada che hai scelto sembra quella giusta

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Non sei lucido in questo momento, non trarre conclusioni affrettate neanche in amore, questo tuo stato d’animo non ti aiuta a fare le scelte giuste. Sei confuso anche sul piano professionale, non prendere decisioni, aspetta che passi questo periodo buio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Oggi ti senti più malinconico del solito, sta attento alle frequentazioni, non tutti sono in grado di capire il tuo stato d’animo. Ci sono novità nell’aria sul piano lavorativo, abbi pazienza manca davvero poco.