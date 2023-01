Oroscopo Paolo Fox 11 gennaio 2023: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 11 gennaio 2023. Oggi è mercoledì e ormai stiamo entrando nel vivo di questo mese di gennaio 2023. Siamo ormai tornati alla routine dopo un lungo periodo di vacanze. Sono ormai gli impegni quotidiani e professionali a scandire le nostre giornate. Come è iniziato questo nuovo anno? Dopo il rientro dalle vacanze l’agenda è fitta di impegni, tuttavia, scommetto che, tra un’attività e l’altra, siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e quali saranno i segni più fortunati oggi! Ci saranno colpi di fulmine in amore? Promozioni sul lavoro? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni sempre puntuali dell’astrologo Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 11 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Ariete: Sei in cerca di novità nella tua storia d’amore o, forse, anche di qualcosa di trasgressivo. Nel lavoro tutto procede a gonfie vele, potreste aver già ricevuto proposte importanti. Chi è, invece, in attesa di un’occasione lavorativa questo è davvero il periodo giusto.

Oroscopo Toro: Non sei in forma e questo si ripercuote anche sulla tua vite sentimentale. Stai vivendo un periodo di profonde incertezze. Questo stato di insoddisfazione si ripercuote anche sotto il profilo lavorativo, vuoi attuare dei cambiamenti. Ma sarebbe il caso di non fare le cose di fretta.

Oroscopo Gemelli: Da qualche tempo stai attraversando un periodo di confusione, hai desiderio di rimettere ordine nella tua vita sentimentale. Sotto il profilo professionale, invece, sono nell’aria buone opportunità. Potresti chiudere un buon accordo.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Cancro: È arrivato il momento di darti una mossa. Chi di voi è solo, lo è da troppo tempo e deve iniziare a frequentare gente. Solo così puoi avere la possibilità di conoscere la tua anima gemella. Evita di alimentare attriti in ambito lavorativo, non raccogliere provocazioni.

Oroscopo Leone: Non è un momento di lucidità per voi nati sotto il segno del Leone, soprattutto in amore. Non prendete decisioni in questo momento di confusione, aspettate che arrivino tempi più favorevoli. Il lavoro potrebbe riservarvi buone opportunità a breve.

Oroscopo Vergine: Se hai dei sospesi nella tua storia d’amore, questo è il giorno giusto per parlare e cercare una soluzione. Non temporeggiare. Dovrai impegnarti un po’ di più se vuoi superare questa fase di stasi lavorativa, tutto dipende da te, hai le carte in regola per riuscire.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Bilancia: La tua giornata sarà caratterizzata dal nervosismo. Non farti trascinare da questo tuo stato d’animo e anche in amore cerca di parlare con chiarezza di quello che stai vivendo. Solo così puoi trovare una soluzione. Non è un periodo entusiasmante sotto il profilo professionale. sarà importante che scendi a compromessi.

Oroscopo Scorpione: Tutto sommato puoi contare sull’aiuto delle stelle per risolvere questioni sentimentali che ti stai trascinando da tempo. Per il lavoro, invece, pensa che tutto quello che stai facendo oggi è un investimento per il tuo futuro. I frutti arriveranno presto.

Oroscopo Sagittario: Non raccogliere provocazioni potresti pregiudicarti qualcosa di importante sotto il profilo sentimentale. Stai per ricevere proposte di lavoro che ti daranno l’opportunità di crescere sotto il profilo professionale. Abbi pazienza.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Capricorno: Non è il caso che affronti troppo di petto una questione sentimentale. Non è il momento giusto per risolvere problemi di coppia. Non ci sono grandi novità sul profilo professionale, questo inizio anno è per voi piuttosto piatto, ma le cose cambieranno presto…

Oroscopo Acquario: È un momento positivo per l’amore, non perdere le occasioni che ti si prospetteranno. Dovrai fare, invece, delle scelte importanti sotto il profilo professionale. Sono in arrivo cambiamenti che ti faranno crescere

Oroscopo Pesci: Cerca di mantenere la calma, non serve a nulla agitarsi. Anche perchè è l’unico modo che hai per raggiungere i tuoi obiettivi sentimentali. Non stai uscendo da un periodo lavorativo favorevole, ma non preoccuparti, ti sembrerà assurdo, ma anche questo è un investimento per il tuo futuro.