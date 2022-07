Oroscopo Paolo Fox 11 luglio 2022: le previsioni (segno per segno) di oggi

Oroscopo Paolo Fox lunedì 11 2022. Una settimana è andata, ora bisogna dare il benvenuto ad altri sette giorni, sempre all’insegna del caldo. È di nuovo lunedì, quindi molti, quelli che ancora non sono in ferie, ritorneranno al lavoro, alla quotidianità di sempre. E sono sicuramente curiosi di sapere come andrà la giornata, sia in amore che sul piano lavorativo. Bene, non ci resta che scoprirlo con le previsioni di Paolo Fox, con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. L’astrologo, d’altra parte, è sempre preciso e puntuale!

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Bene l’amore: la giornata promette bene, devi solo lasciarti andare. Sul lavoro, hai tanta volontà e questo prima o poi verrà premiato!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Prima di chiudere una storia è meglio se rifletti. La serata è ottima per parlare e fare nuovi incontri. Sul lavoro, le prospettive sono ottime, ma forse devi capire quali sono gli errori che hai commesso nel passato!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna oggi è in opposizione, quindi in amore meglio fare tutto con calma. Bene i legami occasionali. Sul lavoro, c’è chi presto lascerà qualcosa per crearsi un’attività tutta sua!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Cielo un po’ critico, soprattutto se devi fare una scelta in amore. Sul lavoro, a volte non ti senti al posto giusto, sei un po’ stanco. E ti senti estraneo alle cose che ti circondano!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Bene l’amore, devi approfittare di queste giornate per lasciarti andare. Sul lavoro, hai voglia di fare e di inventare: Giove è dalla tua parte, quindi non puoi (e non devi) sprecare altro tempo!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore sei un po’ nervoso, non hai stimoli: cerca, quindi, di mantenere la calma. Non è il momento giusto per organizzare incontri. Sul lavoro, non essere frettoloso!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Sei un po’ stanco, non riesci a lasciarti andare: occhi se hai a che fare con i nati sotto il segno dei Pesci, Vergine e Gemelli. Sul lavoro: la fretta non è mai l’alleata migliore!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Hai voglia di vivere un rapporto senza paure? Bene, lasciati andare. Le amicizie che nascono ora possono decollare dal 18 di questo mese. Sul lavoro, c’è chi vuole dare una svolta alla propria vita!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Cerca di continuare ad avere fiducia nell’amore, d’altra parte tu vorresti vivere un rapporto passionale. Sul lavoro, che ne dici di fare delle scelte e di dare una svolta alla tua vita?

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore cerca di mantenere la calma, soprattutto nei confronti di chi sta cercando, secondo te, di tapparti le ali. Sul lavoro, cambiamenti in arrivo per chi è socio o collaboratore!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna è dalla tua parte, la giornata è interessante. Le coppie in crisi, però, devono forse prendersi una pausa di riflessione. Sul lavoro, accetta le proposte: collaborare con qualcuno può esserti utile!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Luna e Venere sono contrarie, quindi in amore meglio mantenere la calma: non puoi cedere alle provocazioni. Sul lavoro, c’è chi si sente messo da parte e fa fatica a portare avanti i progetti. Ma tutto cambierà, prima o poi!