Oroscopo Paolo Fox 11 novembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Paolo Fox venerdì 11 novembre 2022. Oggi è venerdì e un’altra giornata di novembre è cominciata. Tra lo studio ed il lavoro gli impegni non mancano ma, finalmente, il weekend è pronto a fare capolino nelle nostre vite! Quali sono i vostri programmi per il fine settimana? C’è chi se ne starà tranquillo a casa e chi invece ne approfitterà per fare una bella gita fuori porta ma prima di lasciarvi in oziosi pensieri, scommetto che siete curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle! Quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore devi essere costruttivo e ottimista: solo così potrai far andare bene le cose e iniziare una fase di grande fortuna. Sul lavoro, arrivano tempi di decisioni radicali dettate dagli eventi che incontrerai.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Se ti piace qualche persona, telefonagli e non farti problemi. Anzi, cura di più le relazioni amorose. Sul piano del lavoro, Mercurio chiede di stare attenti con le finanze.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Fai attenzione in amore, le relazioni parallele e clandestine sono difficili. Sul lavoro non demordere, oggi sei bersaglio di critiche e in balia della demotivazione perché certe situazioni non si risolvono.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore, fai attenzione a quello che fai: parole e gesti possono essere interpretati male. Sul lavoro devi risalire la china: ti aspettavi di affrontare un problema, ma non così grande.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Le stelle te lo dicono chiaro: serve un periodo di grande cambiamento nella tua vita di relazione. Sul lavoro, evita decisioni irruente, pure se ami rischiare nella vita.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore, troverai una soluzione. Questo sarà un periodo di recupero. Le persone che lavorano “a serata” potranno contare su chiamate, fortunati eventi creativi e artistici.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In passato, non pensare al passato. Se sei single, preparati a un momento astrale “caldo”. Dopo che sono usciti tanti soldi nell’ultimo periodo, è previsto un recupero delle cifre spese. Attenzione alle cause legali in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Potresti innamorarti di una persona impegnata. Sul lavoro, se sei un libero professionista cogli le occasioni al volo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore, evita le cose complicate. Qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto, quindi frequenta ambienti nuovi. Sul lavoro, andranno meglio i progetti in vista della fine dell’anno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Nel rapporto di sempre, finalmente sarà possibile eliminare le ambiguità. Sul lavoro, potresti ricevere una chiamata all’ultimo momento: tieni d’occhio il telefono.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Se vivi una relazione amorosa da poco, non tirare conclusioni affrettate: oggi tutto è confuso. Sul lavoro non hai le idee chiare: è periodo. Andrà meglio dal 16.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore, la serata è a rischio se esci con Sagittario o Gemelli. Sul lavoro, è tempo di cose veloci. E’ arrivato il momento per chiedere promozioni o avanzamenti di ruolo.