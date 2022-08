Oroscopo Paolo Fox venerdì 12 agosto 2022: ecco le previsioni di oggi

Oroscopo Paolo Fox venerdì 12 agosto 2022. Finalmente siamo quasi arrivati al weekend. Avete già in mente qualche programma? E, soprattutto, non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata che, ovviamente, sarà all’insegna del caldo?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata che inizia con il piede giusto, ma qualche astio nel pomeriggio potrebbe esserci. Occhio ai colleghi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: le emozioni sono attenuate, il caldo abbatte anche lo spirito. Sul lavoro dall’anno nuovo ci sarà qualche novità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: i nuovi incontri estivi faranno bene al vostro spirito solitario. Nuovi affari nell’aria già da settembre

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: cosa c’è di meglio che una giornata al mare con gli amici? Il lavoro può attendere giorni più freddi se ne avete la possibilità

Oroscopo Paolo Fox Leone: l’amore arriverà, dovete solo pazientare. Attenti alle lingue dei colleghi sul lavoro

Oroscopo Paolo Fox Vergine: una volta un saggio disse: ”quando l’allievo è pronto, il maestro comparirà”, è così anche con l’amore?

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: i vostri sentimenti hanno bisogno di una scossa, forse un nuovo incontro. Sul lavoro le novità non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: c’è una sottile linea di confine tra amicizia ed amore, forse state per superarla. Il lavoro presenta difficoltà stressanti per voi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: siete pronti per queste vacanze? Farete nuovi incontri inaspettati. Il lavoro migliorerà solamente con la volontà.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: le cose cambiano, e voi cambiate insieme a loro, anche l’amore è così. Il lavoro, invece, è sempre lo stesso, siete disposti a cambiarlo?

Oroscopo Paolo Fox Acquario: non ci sono alternative ultimamente, i sentimenti sono foschi e rarefatti. Il lavoro tornerà a regime verso settembre.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: l’amore tarda ad arrivare, ma i sogni non aspettano nessuno. Il lavoro a settembre subirà una svolta cruciale.