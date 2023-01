Oroscopo Paolo Fox 12 gennaio 2023: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox 12 gennaio 2023. Un’altra settimana di questo primo mese del 2023 sta volgendo al termine. Manca davvero poco e potrete nuovamente prendervi una pausa dagli impegni lavorativi e concedervi un po’ di riposo dopo questo brusco rientro alla routine, al termine del lungo periodo di vacanze. Nonostante la settimana impegnativa a causa dei numerosi impegni professionali che avete lasciato in sospeso per lungo tempo, le stelle sono sempre qui pronte a indirizzarvi verso le scelte migliori. Se siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e quali saranno i segni più fortunati oggi andiamo subito a vedere con le previsioni sempre puntuali dell’astrologo Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 12 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Ariete: Sei in un momento positivo anche per i sentimenti. Questo è il momento giusto per esternare quello che provi, senza farti prendere dal nervosismo. Potresti essere coinvolto in discussioni lavorative, ma sono importanti per raggiungere dei risultati, non preoccuparti.

Oroscopo Toro: Non aver fretta a chiudere una storia d’amore che per te è importante. Temporeggia ancora un pochino, adesso non sei ancora lucido. Ci sono novità in arrivo anche sul lavoro. Se qualcuno di voi ha un contratto in scadenza non abbiate paura, non ci sono motivi per i quali non debba essere rinnovato.

Oroscopo Gemelli: Non ti senti in forma e ti stai lasciando andare un po’ troppo alla malinconia. Non è una giornata, almeno sotto il profilo sentimentale, per voi nati sotto il segno dei Gemelli. Anche sul lavoro, però, non è il momento di correre, lascia andare le cose come vanno.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Cancro: Stai finalmente vivendo una giornata tranquilla, ma se ci sono questioni di coppia che stai lasciando in sospeso, non perdere tempo affrontale. Una discussione a volte può essere risolutiva. Speri in qualcosa di nuovo professionalmente, ma questo non è ancora il momento giusto. Manca poco, porta pazienza.

Oroscopo Leone: Stai tenendo in sospeso una questione sentimentale. Questo pensiero ti ossessiona, ma non è questo il momento per cercare una soluzione. Il lavoro sta migliorando piano piano e presto potresti vedere concretizzarsi una buona occasione.

Oroscopo Vergine: Sei in attesa di un chiarimento da tempo con la tua metà. Oggi è il caso di essere estremamente concreti. Devi prendere delle decisioni sul piano professionale, probabilmente stavolta è il caso che ti confronti con qualcuno esperto per non sbagliare.

Oroscopo Paolo Fox 12 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Bilancia: Il tuo stato di agitazione potrebbe ripercuotersi sul tuo rapporto di coppia. Sta attento a non fare stupidaggini. La tua inquietudine si riflette anche al lavoro, non sei propenso ad accettare disposizioni dall’alto, ma stavolta non è il caso di opporsi.

Oroscopo Scorpione: Questo è un momento da dedicare alla famiglia, anche se ti senti un po’ provato. I rapporti di coppia passano in secondo piano. Potrebbe esserti richiesto un grande impegno lavorativo, cerca di resistere, solo così puoi portare avanti i tuoi obiettivi

Oroscopo Sagittario: Sei in netta ripresa e potresti veramente godere di un’avventura che sta per bussare alla tua porta. Sei creativo e hai spirito di iniziativa, nel lavoro credi nelle tue capacità, riuscirai a far aprire porte importanti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Capricorno: Pensi di dover affrontare una questione sentimentale che hai lasciato in sospeso per lungo tempo? Questa potrebbe essere la giornata giusta. Nel lavoro prosegui sulla strada intrapresa e non preoccuparti se i risultati tardano ad arrivare. È solo questione di tempo

Oroscopo Acquario: Sei favorito sul profilo dei rapporti di coppia. Sei pronto a viverti una storia importante anche se la tua agitazione potrebbe creare qualche fastidio. Anche nel lavoro potresti essere chiamato a fare scelte, seppure diverse da quelle fatte Finora non significa necessariamente che sono sbagliate

Oroscopo Pesci: Sei particolarmente nervoso, non farti prendere dalle tensioni potrebbe essere estremamente controproducente in amore. Sei in attesa anche di un cambiamento lavorativo, sta per arrivare, non avere fretta.