Oroscopo Paolo Fox 12 luglio 2022: quali saranno i segni furtunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox martedì 12 2022. Una settimana è andata, ora bisogna dare il benvenuto ad altri sette giorni, sempre all’insegna del caldo. Fortunatamente siamo a martedì e chi non è ancora in ferie deve fare i conti con il lavoro e la quotidianità di sempre. E sono sicuramente curiosi di sapere come andrà la giornata, sia in amore che sul piano lavorativo. Bene, non ci resta che scoprirlo con le previsioni di Paolo Fox, con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. L’astrologo, d’altra parte, è sempre preciso e puntuale!

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata sicuramente da ricordare, qualche contrasto nel pomeriggio. Sul lavoro, fate attenzione alle invidie dei colleghi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: vi serve una vacanza, questo è chiaro, pianificatela con il partner. Oggi è dura sul lavoro, ma non dovete demordere.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: una svolta in amore potrebbe arrivare nelle prossime settimane, quando la Luna farà finalmente il suo transito. Il lavoro procede bene, continuate così.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: l’amore sonnecchia in queste settimane, siete ancora in cerca. Gli affari vanno a gonfie vele, sfruttate il momento.

Oroscopo Paolo Fox Leone: non siete ancora pronti per una storia importante, fatevene una ragione. Il lavoro vi sta sfibrando, avete bisogno di staccare la spina.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: non c’è niente di male in qualche avventura, vi aiuterà a capire meglio cosa state cercando. Se siete lavoratori autonomi, grandi novità in vista.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: nei prossimi giorni, l’amore potrebbe finalmente ritornare a farvi compagnia. Gli amici rimangono una risorsa fondamentale nella vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: siete sempre passionali, ma dove vi condurrà tutto questo alla lunga? Fumantini anche con i colleghi, mantenete la calma.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: difficile tracciare la linea tra amore e amicizia, ma va fatto. Avete avuto delle perdite nelle ultime settimane, non strafate.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: le emozioni torneranno a far vibrare la vostra estate con un incontro inaspettato. Sul lavoro, ad oggi, le soddisfazioni non mancano.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: cosa cercate, in realtà, non lo sapete neanche voi, fate chiarezza. Il lavoro procede bene, ma si può fare di meglio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: ”al cor gentile rempaira sempre amore”, diceva il poeta. Il lavoro è stancante, ma tenete duro fino alle vacanze.