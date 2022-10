Oroscopo Paolo Fox 12 ottobre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 12 ottobre 2022. A molti non sembrerà vero, ma siamo già a metà settembre. Lezioni a scuola, lauree e esami all’Università, ma anche il lavoro continua. Ma come andrà questo mercoledì? State già pensando al fine settimana? O vi toccherà stare in ufficio per portare a termine dei progetti?

Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Devi gestire meglio la situazione in amore, ci vuole più attenzione. Il periodo resta buono anche al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Ti invito a chiarire questioni in sospeso prima della fine del mese. Devi recuperare stabilità, soprattutto verso i tuoi colleghi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: questa settimana fa la differenza, anche in amore. Non escludo novità di lavoro e qualche contatto importante in questo periodo.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La Luna non è dissonante ma è probabile che alcune piccole tensioni siano rimaste nell’aria. Con queste stelle è meglio non fare il passo più lungo della gamba al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Bisogna trovare un po’ di serenità ma da ieri qualcosa non va nei tuoi rapporti sentimentali. C’è ancora qualche complicazione con il capo in ufficio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: è probabile che una buona notizia arrivi per le coppie che stanno aspettando da tempo la risoluzione di un progetto. Se vuoi cambiare lavoro puoi farlo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Periodo favorevole, solo se non desideri l’amore il tuo cuore resterà solo. Le situazioni che nascono in questi giorni al lavoro sono importanti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: C’è stato un tira e molla continuo, consiglio di fare le cose con calma. Se lavori oggi è probabile che ci sia qualcosa da rivedere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La situazione generale è buona, adesso sta a te fare la scelta giusta. Se c’è un accordo in sospeso di lavoro si può concludere oggi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Giornata di recupero ma ricorda che dal 23 avremo una situazione astrologica migliore. Agitazione sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Ultimamente ci sono stati problemi e anche oggi ci può essere qualche piccolo fastidio in amore. Nel lavoro devi cercare di risolvere qualche problema economico.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: giornata buona per cercare di chiarire un problema o una discussione. Nel pomeriggio va meglio, le tensioni nate sul posto di lavoro svaniscono.