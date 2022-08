Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2022: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox sabato 13 agosto 2022. Finalmente siamo arrivati al weekend. Avete già in mente qualche programma? E, soprattutto, non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata che, ovviamente, sarà all’insegna del caldo?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: l’amore non è costante, e nemmeno voi lo siete. Il lavoro vi richiede troppe attenzioni, ma c’è tempo per il resto?

Oroscopo Paolo Fox Toro: c’è qualche non detto lasciato in sospeso con il vostro partner. Le discussioni non mancano, cercate di resistere.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: i sentimenti sono sempre dalla vostra parte, da quando la Luna ha fatto il suo ingresso nel vostro segno. Il lavoro procede bene, ma potrebbe andare meglio.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: un’avventura, è proprio quello che vi serve per poter iniziare la vostra vita sentimentale. Una scossa sul lavoro arriverà a partire da settembre.

Oroscopo Paolo Fox Leone: pomeriggio in risalita, dopo una mattinata sonnecchiate. I colleghi sono soddisfatti del tuo operato sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: fate attenzione all’umore del vostro partner nella giornata di oggi. Il vostro datore di lavoro vi tiene d’occhi, in positivo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: ci vorrebbe un amico…per risollevare il vostro animo oggi. Per i lavoratori autonomi, novità già da fine agosto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: l’amore deve essere condivido, e quando trionfa è una vittoria per tutti. Aspettate qualche giorno prima di fare le vostre proposte sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: perché non vi concedete una giornata di relax con il vostro partner, senza nessun altro? Fate presente al vostro collega quali sono i suoi difetti sul lavoro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: tra qualche settimana la Luna tornerà a sorridervi. Giove, intanto, facilita gli affari e le nuove avventure economiche.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: emozioni sopite e sentimenti offuscati, siete soltanto voi a decidere della vostra vita. Il lavoro riprenderà dopo l’estate a pieno regime.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: le nuove conoscenze sono come nuovi orizzonti, bisogna esplorarli con curiosità. Il lavoro procede bene, e le vacanze vi attendono.