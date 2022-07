Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2022: amore, lavoro e molto altro dalle stelle

Oroscopo Paolo Fox martedì 12 2022. Siamo a mercoledì, molti sono già in ferie, altri no. Chi rimane a lavoro deve fare i conti con il lavoro e la quotidianità di sempre e il caldo torrido di questi giorni infuocati. Per fortuna le stelle guidano sempre il nostro cammino e indirizzano il fato a nostro favore. Come andrà la giornata di oggi? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni di Paolo Fox, con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. L’astrologo, d’altra parte, è sempre preciso e puntuale!

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: in amore, come nella vita, bisogna sempre lanciarsi. Sul lavoro è tempo di dare una marcia in più a ciò che fate.

Oroscopo Paolo Fox Toro: gli amici non vi interessano, avete bisogno di un altro tipo di legame in questo periodo. I colleghi sul lavoro sono duri da digerire, ma non vi fate sopraffare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: una buona dose di calma nei rapporti sarebbe l’ideale oggi. Sul lavoro, evitate discussioni inutili.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: le emozioni oggi sonnecchiano, ma domani è un altro giorno. Promozione in vista per il nuovo anno per i lavoratori dipendenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: l’amore tarda ad arrivare, ma niente paura, l’estate è appena iniziata. Cosa c’è di meglio di una bella giornata di lavoro senza intoppi?

Oroscopo Paolo Fox Vergine: sentimenti appannati oggi, avete bisogno di riflettere. Il lavoro vi stanca, ma le vacanze sono dietro l’angolo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: giornata positiva, cercate di essere aperti verso l’inaspettato. Il lavoro procede con qualche rallentamento, ma vi riprenderete a fine mese, dopo le vacanze.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: i vostri sentimenti sono ambigui ultimamente, dovete fare chiarezza. Giove aiuterà gli affari nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: cosa c’è di meglio che un bel week end pianificato insieme al vostro partner? Lo stress da lavoro comincia ad accumularsi, cercate di rilassarvi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: giornata positiva per i sentimenti, un lieve calo nel pomeriggio. Se siete lavoratori autonomi, dovrete tirare un po’ la cinghia.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: evitate le discussioni con il vostro partner, rimandate tutto a domani. Il lavoro darà i suoi risultati entro fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: siete liberi e indipendenti, ma alle volte un porto sicuro è quello che ci vuole. Lavorate sodo, e presto ne vedrete i risultati.