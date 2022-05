Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Previsioni Paolo Fox di oggi, 13 maggio 2022. Finalmente è venerdì e il fine settimana può dirsi alle porte. Come sta andando questa giornata? Per iniziarla e proseguirla al meglio, come sempre, di seguito un estratto dell’oroscopo di Paolo Fox! Quali saranno i segni fortunati di oggi? Come andrà sul lavoro e l’amore? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: le storie d’amore complicate vanno tenute sotto controllo, soprattutto in questi giorni. Evitate la fretta e l’aggressività sul lavoro, cercate di essere più pacati e riflessivi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questa che avete davanti è una giornata molto interessante per i sentimenti, non sprecatela. Se avete un’attività indipendente allora troverete le certezze che vi mancano.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: torna finalmente un certo movimento sentimentale, sentitevi liberi di sperimentare. Non fatevi prendere dal nervosismo sul lavoro.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: c’è molta agitazione nell’aria, e i sentimenti di certo non ne giovano in questo momento. Coloro che hanno perso il lavoro, invece, presto lo ritroveranno.

Oroscopo Paolo Fox Leone: nuove sensazioni e nuove emozioni si profilano all’orizzonte, anche oggi è una di quelle giornate. La vostra situazione professionale subirà presto delle modifiche.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: maggio è un mese positivo, e lo sarà fino alla fine per i vostri amori. Sul lavoro, cercate di programmare una settimana alla volta per non andare in confusione.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: in amore, le persone che avete conosciuto in questi mesi non sono così affidabili. Basta attacco sul lavoro, giocate in difesa per un po’.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: considerate che domenica la Luna sarà nel vostro segno, dunque non perdete l’occasione ghiotta. Novità positive in vista per coloro che hanno un’attività indipendente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: l’amore non è il vostro forte in questo periodo, ma non dovete mai scoraggiarvi. Il lavoro, almeno quello, procede a gonfie vele.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: il fine settimana in arrivo si prospetta molto interessante, potreste fare nuovi incontri. Nell’attuale situazione, sul lavoro vi sarà più facile intraprendere i vostri progetti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: se qualcosa non funziona nella coppia, prendetevi del tempo oppure cambiate rotta. Le situazioni lavorative che nascono adesso porteranno in futuro grandi soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: le sorprese potrebbero arrivare tutti i giorni, non c’è bisogno di attendere il fine settimana. Il lavoro potrebbe andare meglio, e forse tra qualche mese sarà così.