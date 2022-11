Oroscopo Paolo Fox 13 novembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox domenica 13 novembre 2022. Oggi è domenica, il giorno dedicato al relax per eccellenza! Finalmente possiamo mettere da parte gli impegni lavorativi e goderci un po’ di meritato relax! Quali sono i vostri programmi per la giornata? Tra chi se ne starà tranquillo a casa e chi invece ne approfitterà per fare una bella gita fuori porta, la parola d’ordine rimane rilassarsi! Prima di lasciarvi in oziosi pensieri, scommetto che siete curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle! Quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Se hai vissuto una separazione nel recente passato adesso sei decisamente più sereno. Novità in arrivo per i liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: È un momento un po’ delicato per i sentimenti, le cose miglioreranno dal giorno 16. Sul lavoro cerca invece di non lasciare nessun accordo in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Il tempo aiuta a guarire le ferite, soprattutto se sei rimasto deluso dal comportamento di una persona. Buone notizie sul lavoro, chiudi un accordo entro il 17.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La Luna nel segno regala belle emozioni. Sul lavoro invece, potrebbero esserci dei rallentamenti, non perdere la pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Bel cielo per i sentimenti, finalmente sei pronto per lasciarti andare e riscoprire le emozioni. Sul lavoro invece se hai in corso una trattativa non portarla per le lunghe.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Stelle interessanti per i sentimenti, sicuro che dietro un’amicizia in realtà non ci sia dell’altro? Sul lavoro, favoriti i contatti con altre città.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Stelle intriganti per l’amore, perché non organizzi qualcosa di piacevole con il partner? Sul lavoro hai voglia di mettere le mani in pasta e le occasioni non mancheranno!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore alle volte appari piuttosto distaccato e questo crea confusione nel partner. Sul lavoro invece potresti ricevere delle proposte interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Cielo interessante per i sentimenti, rispetto a poche settimane fa hai voglia di tornare ad emozionarti! Sul lavoro quest’oggi potrebbero esserci dei rallentamenti, non perdere la pazienza.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Se sei solo questo è un cielo che invita a guardarsi intorno, hai uno charme incredibile. Sul lavoro cerca di non avanzare proposte che si rivelerebbero difficili da realizzare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Stelle intriganti per i sentimenti, i nuovi incontri oggi hanno una marcia in più! Sul lavoro cerca di chiudere una trattativa nel corso dei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: L’amore è tornato finalmente protagonista nella tua vita ma cerca di non perdere tempo dietro a persone impegnate. Il lavoro ti preoccupa ma presto arriveranno soluzioni.