Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre 2022: tutte le previsioni segno per segno

Previsioni Paolo Fox di oggi, 13 ottobre 2022. Il weekend è vicino, è giovedì e presto arriverà il momento di rilassarsi e di fare festa! Ma per ora siamo ancora nel mezzo della settimana, cerchiamo di vivercela con serenità. Vediamo cosa ci consiglia il nostro Paolo Fox per oggi!

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022 Paolo Fox amore e lavoro: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sarà complesso se una storia è in crisi da tempo cercare una soluzione, devi stare attento. Nell’attuale situazione lavorativa sarà facile essere intraprendenti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Non posso parlare di un periodo eccezionale per i sentimenti, devi vivere emozioni più serene. Ancora una volta al lavoro l’esigenza è quella di parlare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Le nuove storie d’amore partono con delle perplessità, questa giornata porta buone risorse. Potresti cambiare rotta oppure accettare di fare un lavoro diverso rispetto al passato.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Vuoi delle spiegazioni in amore, ma se aspetti è meglio. Non è la giornata giusta. Sei nervoso e si vede anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: in questa giornata si recupera molto, vuoi vivere sensazioni speciali. Molti hanno dovuto superare un periodo di blocco sul lavoro, per fortuna il tuo segno è forte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: è una giornata calma quella di oggi, ma non completamente inutile. In amore possono tornare vecchie incertezze. Astieniti da qualsiasi disputa in ufficio.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: L’amore torna protagonista nella tua vita, anche se c’è stata una separazione. Sul lavoro tutto può andare per il meglio, grandi progetti stanno per chiudersi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: la Luna è molto favorevole, ottimo segno per i sentimenti. un ripensamento sul lavoro è sempre possibile, riflettici bene.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La situazione migliora per le relazioni, speri che ci sia qualcosa in più in questo momento nella tua vita e così potrebbe essere. Bene per chi ha un’attività indipendente nel commercio.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Se qualcosa nella coppia non funziona bisogna parlarne, non rimandare a domani. Le situazioni possono sembrare difficili a livello lavorativo, ma devono essere affrontate con più costanza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna è favorevole e questo porta a un miglioramento in tutte le situazioni d’amore. Oggi dovrai riparare i danni che ha fatto qualche collega.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: giornata sottotono, ma non disperare, andrà meglio in tarda serata. Situazione in stallo per i sentimenti, non agitare le acque inutilmente. Dovrai fare una scelta importante per la tua carriera.