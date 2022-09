Oroscopo Paolo Fox 13 settembre 2022: la classifica di oggi segno per segno

Oroscopo Paolo Fox martedì 13 settembre 2022. La settimana è iniziata da poco, siamo a martedì e il weekend, purtroppo, è ancora lontano. Ma il tempo vola, si sa. Come andrà questa giornata sul fronte lavorativo? Ci saranno opportunità da cogliere al volo e occasioni da non perdere? E, invece, in amore come andrà? Non ci resta che scoprirlo con Paolo Fox e le sue previsioni!

Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore arrivano delle belle novità proprio oggi. Devi recuperare energia perché potresti tardare nella consegna di alcuni progetti in ufficio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Luna e Venere favorevoli in amore. Puoi fare qualcosa in più. Sul lavoro è una giornata dalle buone intuizioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Devi risolvere le preoccupazioni dell’ultimo periodo con il tuo partner. Se hai un lavoro creativo arriveranno buone novità.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Non è male questo cielo in amore. La Luna torna favorevole per i nuovi incontri. In ufficio ti sembra che qualcuno non sia stato riconoscente con te.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Non è un cielo difficile quello della mattinata, ma nel pomeriggio torna la stanchezza nella relazione. Sul lavoro è il periodo migliore per scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Buone intuizioni in amore ma anche sul lavoro. Prendi scelte importanti.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Mattinata scontrosa in amore, cerca di essere paziente. A lavoro recupererai nella giornata del 23.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Oggi attenzione alle piccole polemiche con il partner o con qualcuno che ti interessa. I rapporti professionali sono da rivedere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Luna favorevole nella mattinata, ma quando ti rilassi con i sentimenti c’è sempre qualcosa che non va. Sul lavoro c’è chi deve ripartire da zero.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Stress nella mattinata, ma poi andrà meglio con i sentimenti. Se devi aprire una vertenza a lavoro è meglio che porti pazienza, i tempo saranno lunghi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Difficoltà e nervosismo in amore, rilassati. Forse riuscirai a risolvere un problema a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Le stelle ti proteggono in amore fino al 15, poi sarà facile avere delle incertezze. Sul lavoro metti in chiaro ciò che ti interessa.