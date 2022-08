Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox domenica 14 agosto 2022. Finalmente è domenica e il Ferragosto è ormai alle porte! Feste in spiaggia, grigliate, cosa farete oggi? Ma soprattutto, non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata che, ovviamente, sarà all’insegna del caldo?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Bello questo cielo per i single, se ti interessa una persona non esitare a farti avanti! Buone intuizioni, nuovi progetti favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: È un cielo che ti spinge a coltivare nuove amicizie, chissà che non possa nascere qualcosa in più. Novità anche sul fronte lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Cielo interessante per i liberi professionisti, in questo momento hai voglia di metterti in gioco esplorando nuovi orizzonti.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Belle stelle per l’amore, se da poco hai conosciuto una persona carina coltiva il rapporto senza troppe remore. Bene anche sul lavoro, le novità non mancano.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Sei determinato e desideri raggiunger gli obiettivi che ti sei prefissato. In amore alle volte desideri qualche conferma da parte del partner anche se sai bene che non farebbe nulla per ferirti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Bello questo cielo per le relazioni, hai la possibilità di allargare il giro delle conoscenze facendoti conoscere per come sei realmente.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Cielo intrigante per i single del segno, se ti interessa una persona perché non ti butti? Conferme in arrivo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Oggi la giornata parte a rallentatore, arrivi da una settimana piuttosto intensa. Recuperò già da questa sera.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Bello questo cielo per chi desidera rispolverare emozioni rimaste sepolte. Potresti conoscere una persona carina, non tirarti indietro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Cielo importante per chi si vuole bene, probabilmente stai pensando a legalizzare un’unione. Sul lavoro è un momento positivo, i colleghi apprezzano il tuo operato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Cielo interessante per i sentimenti, se sei solo guardati intorno! In queste giornate hai uno charme incredibile e sarebbe davvero un peccato sprecarlo!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Ultimamente sei piuttosto nervoso, vorresti prendere e mollare tutto! Attenzione ai colpi di testa, rifletti bene prima di agire.