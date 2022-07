Oroscopo Polo Fox 14 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox giovedì 14 luglio 2022. Siamo a giovedì, dunque nel bel mezzo di una settimana infuocata. Ma niente paura: il week end è vicino, le vacanze pure (per molti). Per chi, invece, non ha altre vie che il lavoro, non demordete perché con voi ci sono i consigli astrali direttamente dall’oroscopo di Paolo Fox, con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. L’astrologo, d’altra parte, è sempre preciso e puntuale!

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Bene l’amore, sta per arrivare un periodo emozionante e devi solo reagire. Basta con il passato, devi fare nuove amicizie. Sul lavoro, presto riuscirai a raggiungere i risultati sperati!

Oroscopo Paolo Fox Toro: La mattinata per l’amore promette bene, occhio a qualche problema nel pomeriggio. Sul lavoro, cerca di non rimandare gli appuntamenti: gli incontri sono favoriti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna è dalla tua parte, quindi bene l’amore: presto una sorpresa stravolgerà la tua sfera sentimentale. Sul lavoro, le occasioni non mancheranno, così come le belle conferme!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore cerca di mantenere la calma perché presto dovrai fare una scelta. Le novità sono in arrivo, ora non puoi fermarti. Sul lavoro, hai tanto da fare. E anche tanti dubbi sui cambiamenti!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Bene l’amore, ora puoi fare tanti progetti, ma Luna nel pomeriggio sarà in opposizione quindi chi è in crisi deve mantenere la calma. Sul lavoro, cerca di accettare i consigli e i suggerimenti di chi ti sta accanto!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Hai bisogno di fare chiarezza nel tuo cuore, devi capire cosa provi davvero per una persona. Sul lavoro, cerca di impegnarti e dare il massimo: presto arriveranno delle risposte niente male!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Buone notizie in amore perché dal 18 Venere non sarà più contraria: cerca, però, di fare chiarezza. Sul lavoro, chi semina bene, prima o poi raccoglie i suoi frutti. E le sue soddisfazioni!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La Luna è dissonante, quindi in amore devi mantenere la calma perché stai soffrendo molto la lontananza da qualcuno. Sul lavoro, la volontà non ti manca: forza, ora puoi fare quello che vuoi!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Ad agosto la passione si risveglierà, quindi l’amore promette grandi cose tra poche settimane. Sul lavoro, c’è chi ha recuperato e ora sta pensando a un nuovo progetto!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Se vuoi risolvere un problema in amore devi farlo ora: pensare sempre non aiuta. Sul lavoro, cerca di staccare un po’ la spina e di allontanarti dalla quotidianità di ogni giorno!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Cerca di organizzare qualcosa di bello, sono favoriti gli incontri. Le stelle sono dalla tua parte. Sul lavoro, tutto migliorerà, soprattutto nel pomeriggio: bene gli affari!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Dal 18 le cose in amore andranno meglio, senza volerlo. Sul lavoro, progetti importanti in vista del futuro: dalla prossima settimana dovrai fare i conti con delle belle novità!