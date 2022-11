Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Paolo Fox lunedì 14 novembre 2022. Oggi è lunedì è un’altra giornata di novembre è pronta a prendere il via! Il freddo comincia a farsi sentire e un buon caffè è decisamente quello che ci vuole per iniziare la giornata nel migliore dei modi! Tuttavia, scommetto che prima di tornare a lavoro siete curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle! Quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Bello questo cielo per i sentimenti, potresti vivere emozioni autentiche. Sul lavoro una chiamata potrebbe sbloccare la situazione.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore cerca di essere maggiormente tollerante e se ti interessa una persona fatti avanti. Sul lavoro sono in arrivo delle interessanti novità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore dovrai fare una scelta, non è mai bene tenere il piede in due scarpe. Sul lavoro recupero dal giorno 16.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore hai bisogno di costanti conferme e il partner non sempre è disposto ad accontentarti. Sul lavoro invece, dopo tanta gavetta, potrai dire la tua su una questione.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Cielo intrigante per le coppie che si vogliono bene, non escludo la possibilità di mettere in cantiere qualche progetto importante. Sul lavoro invece, cerca di non alimentare polemiche inutili.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: I sentimenti tornano ad essere protagonisti nella tua vita, se sei solo faresti bene a guardarti attorno. Aria di novità sul lavoro, fai valere le tue idee!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: È un cielo che invita alla cautela quello di oggi, se con il partner c’è qualcosa che non va meglio essere chiari. Nuove responsabilità in arrivo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Stelle interessanti per i sentimenti, se da poco hai conosciuto una persona carina non fartela scappare! Sul lavoro potrebbero nascere delle preziose opportunità quest’oggi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Cielo che invita a mantenere la calma, soprattutto se certi atteggiamenti del partner non ti stanno più bene. Sul lavoro hai voglia di cambiare, favoriti i contatti con altre città.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Stelle interessanti per le coppie, non escludo la possibilità di mettere in cantiere qualche progetto importante. Sul lavoro hai voglia di sperimentare e metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: L’amore torna, finalmente, a far battere il cuore! Attenzione a non tenere il piede in due scarpe. Sul lavoro definisci bene i termini di un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Il tuo è un segno che ha bisogno di sentirsi amato e coccolato, quest’oggi potresti recriminare qualcosa al partner. Sul lavoro fai presente quali sono le tue necessità, è sempre bene essere chiari!