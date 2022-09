Oroscopo Paolo Fox 14 settembre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 14 settembre 2022. A molti non sembrerà vero, ma siamo già a metà settembre. La scuola tra poco riprende il via, la maggior parte di voi è già tornata al lavoro, tra scadenze da rispettare e responsabilità. Ma come andrà questo mercoledì? State già pensando al fine settimana? O vi toccherà stare in ufficio per portare a termine dei progetti?

Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Con queste stelle puoi permetterti anche un amore part-time. Sul lavoro qualcuno potrebbe ripartire da zero.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore si preannuncia un momento favorevole. A lavoro le uniche problematiche nascono se ci sono persone contrarie alle tue idee.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Da venerdì le cose cambieranno in amore. Sul lavoro c’è una buona energia.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: è importante lasciarsi andare a un sentimento. Sul lavoro concentrati sulle questioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Sembra che in amore ci sia una certa lontananza con il proprio partener. Non trascurare i contatti a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: è un momento di passione molto interessante in amore. Sul lavoro dovrai risolvere dei problemi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La Luna non è più contraria, va meglio in amore. La paura di sbagliare in ufficio è tanta, sei agitato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: giornata da prendere con le pinze, evita discussioni in amore. A livello lavorativo il cielo non è promettente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: si avvicina un fine settimana problematico, attento alle discussioni inutili. In ufficio chiudi al più presto le cose che devi fare, sei in ritardo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Venere aiuta l’amore, questo mercoledì porta delle novità. Chi cerca un impiego può trovare vari sbocchi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: è un settembre dubbioso in amore, non c’è una grande spinta e bisogna adeguarsi ai tempi. E’ possibile che tu sia in difficoltà nella tua carriera ma non preoccuparti, succederà qualcosa di importante.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Scorpione e Pesci possono essere segni di riferimento in amore. In questi giorni ci sono dei conflitti sul lavoro.