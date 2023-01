Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2023: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2023. In un batter d’occhio anche la metà del mese di gennaio è arrivata e tra un impegno e l’altro le giornate trascorrono veloci. Oggi però è domenica, il giorno dedicato al relax per eccellenza. Quali sono i vostri programmi? Metterete piete fuori casa oppure rimarrete a calduccio tra le mura domestiche magari sorseggiando una buona e calda tazza di thè? Qualunque siano i vostri programmi scommetto che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e quali saranno i segni più fortunati dello zodiaco. Qualcuno incontrerà l’anima gemella? Ci sarà un salto di qualità dal punto di vista professionale? Scopriamo tutto con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Ariete: Se di recente hai chiuso un legame adesso sei pronto per ricominciare! Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Sul lavoro i liberi professionisti potranno guadagnare qualcosa in più.

Oroscopo Toro: Per i cuori solitari sono in arrivo delle interessanti opportunità, lasciati andare e non pensare a ciò che è stato. Sul lavoro hai voglia di metterti in gioco e le occasioni per farlo non mancheranno.

Oroscopo Gemelli: Il cuore si mette in moto! Se di recente hai conosciuto una persona carina le emozioni non mancheranno! Sul lavoro via libera ai nuovi progetti, fai valere le tue intuizioni.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore c’è ancora qualche piccolo malinteso da risolvere, rimanda le questioni importanti a domani. Sul lavoro invece una tua richiesta potrà trovare accoglimento.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Bello questo cielo per l’amore, i sentimenti tornano in pista! Perché non organizzi qualcosa di bello con il partner? Sul lavoro attenzione ai fuochi di paglia.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: L’amore in questi giorni sta passando un pochino in secondo piano, hai tante cose per la testa e dedichi meno tempo al partner. Il lavoro invece richiede maggiore attenzione del previsto e questo ti rende piuttosto nervoso.

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Bilancia: Finalmente i sentimenti tornano in auge conferendo al tuo animo una maggiore serenità e voglia di mettersi in gioco. Dunque, se hai nel cuore una persona, perché non ti fai avanti? Sul lavoro dovrei rivedere alcuni accordi.

Oroscopo Scorpione: Ultimamente in amore c’è una certa confusione, prenditi il tempo necessario per fare il punto della situazione e poi agisci di conseguenza. Qualche tensione di troppo anche sul lavoro, non tirare troppo la corda.

Oroscopo Sagittario: I sentimenti restano favoriti anche oggi, belle emozioni in arrivo per i single. Sul lavoro attenzione a non alimentare sterili polemiche con i colleghi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Finalmente c’è maggiore serenità in amore, adesso puoi guardare al futuro con ottimismo lasciandoti i problemi alle spalle. Sul lavoro cerca di non sovraccaricarti altrimenti arriverai a casa stremato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Belle queste stelle per i cuori solitari a patto che non si resti chiusi in casa! Le coppie di lunga data invece desidero maggiore stabilità. Sul lavoro faresti bene a definire meglio i termini di un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: È un cielo interessante per i sentimenti, se da poco hai conosciuto una persona carina non sottovalutare questo legame, nel tempo si rivelerà prezioso. Sul lavoro c’è aria di novità.