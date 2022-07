Oroscopo Paolo Fox 15 luglio 2022: le previsioni (segno per segno) di venerdì

Oroscopo Paolo Fox venerdì 15 luglio 2022. A molti non sembrerà vero, ma siamo già a venerdì e anche quest’altra calda settimana di luglio sta per giungere al capolinea. Siamo a metà del mese, ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Avete già idee e progetti per il weekend, che è ormai alle porte? Non ci resta che scoprire tutte con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. L’astrologo, d’altra parte, è sempre preciso e puntuale! E anche questa volta cercherà di non deludere nessuno!

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Incontri intriganti questa notte, bene anche la situazione sentimentale per i single. Sul lavoro, cerca di rilanciare i tuoi progetti e di fare qualcosa di importante per te stesso!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sei tranquillo, hai ritrovato la tua serenità e probabilmente in amore hai voglia di rimetterti in gioco. Gli lavoro, bene per chi ha un’attività indipendente. Il problema è uno: ci sono pochi soldi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna è dalla tua parte, quindi bene la sfera sentimentale. Sul lavoro, cerca di non essere così drastico nei giudizi: c’è sicuramente qualcosa da rivedere!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La giornata è un po’ noiosa, oggi ti conviene prendere le distanze dalle polemiche in famiglia. Sul lavoro, cerca di non fare le cose di fretta!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Oggi non hai tanta pazienza, quindi rimanda ogni discussione in amore a domani. Sul lavoro, ora sarai in grado di superare ogni perplessità!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore cerca di mantenere la calma, non hai voglia di essere solo un passatempo per qualcuno. Sul lavoro, da lunedì qualcosa cambierà. E speriamo in meglio!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Discussioni in amore, quindi oggi cerca di mantenere la calma. Sul lavoro, bene gli incontri con persone anche lontane. Forza, non mollare!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Hai tante cose da fare, quindi oggi l’amore ‘soffre’ un po’: la Luna è anche contraria. Sul lavoro, cerca di evitare le discussioni e di non essere frettoloso!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Hai ritrovato la tua serenità e hai voglia, finalmente, di agire in amore. Sul lavoro, cerca di rimetterti in piedi!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore basta con i pensieri negativi: domenica la giornata sarà sicuramente migliore. Sul lavoro, stai facendo il possibile, ma oggi sei un po’ annoiato da tutto!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Bene l’amore, la Luna è dalla tua parte: oggi cerca di divertirti, non puoi pretendere troppo e lasciati andare a nuovi incontri. Sul lavoro, le idee non mancano: hai tanta volontà!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Chi è in crisi ora può finalmente recuperare. Sul lavoro, miglioramenti in arrivo: non prendere sottogamba gli incontri!