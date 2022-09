Oroscopo Paolo Fox 15 settembre 2022: i segni più fortunati di oggi

Oroscopo Paolo Fox giovedì 15 settembre 2022. Metà settembre, non vi sembra vero? Siamo già a giovedì e il weekend si sta avvicinando. Come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno di voi dovrà sgomitare per farsi valere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox!

Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Una buona Luna è in arrivo e aiuterà nei rapporti amorosi. Sul lavoro è meglio esaminare le situazioni prima di dire la propria.

Oroscopo Paolo Fox Toro: in amore è un periodo importante ma cerca di stabilire cosa non va nella coppia. Sul lavoro non tutti sentono di essere appagati.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: in amore c’è ancora troppo conflitto. Sul lavoro muoviti con diplomazia.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: in amore ti senti più forte ma non rinchiuderti in casa. Non escludo novità sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Rimanda a domani le discussioni con la tua dolce metà. I risultati cambiano a seconda delle situazione ma questo è un oroscopo importante per chi vuole fare carriera.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Luna favorevole per i sentimenti. Spese esagerate, attento sul lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Giornata interessante per i sentimenti, nuovi incontri in arrivo. Chi deve fare progetti sul lavoro al momento sembra bloccato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: c’è una lontananza con qualcuno a cui tieni. Sul lavoro guarda al futuro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: C’è qualcosa che non va nelle relazioni recenti. Sul lavoro è previsto un periodo di recupero.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Chi ha chiuso una storia di recente oggi potrebbe ricevere delle belle notizie. Forse non ti piace il tuo lavoro, ma il 2023 è in arrivo e con esso anche tante novità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: se c’è una persona che oggi ti disturba cerca di allontanarla. Per chi lavora in proprio è un buon periodo per capire cosa sta accadendo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Se devi chiarire qualcosa con una persona a livello sentimentale forse è il caso che sfrutti questa giornata. Sul lavoro cambiamenti in arrivo.