Oroscopo Paolo Fox 16 gennaio 2023, quali sono i segni fortunati di oggi? Tutto su amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox 16 gennaio 2023. Riparte la settimana, la terza di questo 2023. Il lavoro è tanto: dopotutto avete approfittato del Natale per riposarvi, affrontare alcune dinamiche familiari e amorose. Il lavoro lo avete un po’ trascurato, quindi dovete rimettervi sotto per recuperare il non fatto e soprattutto non deludere colleghi e superiori. Paolo Fox ha letto gli astri e dalle pagine di DiPiù è chiaro: sarà una giornata di scelte importanti. Siete pronti?

Oroscopo Paolo Fox 16 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Ariete: Fai attenzione con i rapporti personale: non litigare con amici e le persone con cui hai frequentazioni amorose. Non sottovalutare a prescindere i partner, potrebbero nascondere piacevoli sorprese. Sul lavoro devi prepararti a fare scelte importanti: falle con calma e ragionaci su. Evita di strafare, perché la fatica potrebbe farsi sentire.

Oroscopo Toro: Preparati a una giornata di lite. Arriveranno delle tensioni, devi essere bravo nella diplomazia di coppia. Al lavoro ti proporranno qualcosa: accetta, si rivelerà interessante. Oggi di salute stai meglio.

Oroscopo Gemelli: Sei nervoso, evita di esagerare. Ascolta di più le persone più fidate: potresti evitare di fare cose sbagliate. Evita di arrabbiarti con chi non è d’accordo con te: faresti brutta figura. Anche oggi, la salute non ti da grandi problemi.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Preparati a un diverbio col partner: da giorni tira aria di crisi tra voi. Tutto ti mette sotto pressione: prova a rimanere calmo e ragionare. Soffri economicamente: evita gli investimenti azzardati. Devi riposare, questo periodo ti sta stancando.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Cerca di dimenticare i problemi con chi ami: spesso perdonare è la cosa più utile da fare. Le cose da fare sono tantissime: lavora con calma e riuscirai a finire tutto. Cerca di risparmiare, i soldi per l’affitto potrebbero non bastare. Questo periodo ti ha stremato: evita sforzi eccessivi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: E’ tempo di risposte in amore: metti il partner alle strette. Se sei single, troverai un partner intrigante per oggi. Questa settimana porterà progetti interessanti sul lavoro. Stai recuperando da qualche acciacco di salute.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: E’ il periodo per fare nuove conoscenze in amore. Non scalpitare, tutto dev’essere fatto con calma. Sul lavoro rifletti ogni passo, non aver paura delle delusioni. Sei nervoso, calmati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore, fidati del tuo intuito. T’interessa una persona? Tienila vicina, potrebbe diventare importante nei prossimi mesi. Valuta ogni proposta di lavoro: potresti trovare sempre di meglio. Dormi di più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Preparati a giorni di passione col partner. I contrasti li avete superati, tutto va a gonfie vele. Sul lavoro stai andando molto bene, il capo è felice. Evita di fare sforzi fisici considerevoli.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Prova a recuperare con l’ex: gli astri promettono bene. Vivi l’amore con tranquillità e non aspettarti troppo dagli altri. Un tuo progetto potrebbe decollare nelle prossime settimane. Cerca di gestire l’ansia.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Evita di parlare al partner degli ex. Questa giornata ti stancherà. Hai un nuovo lavoro: presto ti porterà soddisfazioni. Evita di stressarti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Verifica che la tua storia stia andando a bene: fossi in te, terrei qualche dubbio. Porta la persona che ami in un posto piacevole: devi riconquistarla. Gli astri ti sorridono, quindi avrai successo in tanti progetti sul lavoro. Riposa, avrai bisogno di energie per i prossimi impegni.