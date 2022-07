Oroscopo Paolo Fox 16 luglio 2022: le previsioni segno per segno (amore e lavoro)

Oroscopo Paolo Fox sabato 16 luglio 2022. Finalmente il weekend. Il tempo sta davvero passando velocemente: siamo a metà del mese. Non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Avete già idee e progetti per il weekend, che è ormai alle porte? Non ci resta che scoprire tutte con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. L’astrologo, d’altra parte, è sempre preciso e puntuale! E anche questa volta cercherà di non deludere nessuno!

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sono stati dei giorni abbastanza difficili, proprio per questo motivo dovresti pensare a una pausa. Il weekend potrebbe regalarti nuove sorprese. Stacca la mente dal lavoro, da Lunedì inizia il caos.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Finalmente hai la Luna a favore. Questo significa che dovresti approfittartene e buttarti. Chiama la persona che vuoi sentire e proponi il tuo progetto al capo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Dopo settimane di forte stress, sta arrivando finalmente il weekend che tanto aspettavi. Goditi questi giorni e allontanati da tutte le situazioni negative.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Non lamentarti per le cose che hai trascurato. Inizia ad ammettere i tuoi sbagli. Chiedere scusa è sempre sintomo d’intelligenza. Prova a farlo, Domenica potresti ricevere buone risposte.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La tua costanza e determinazione ti sta portando sempre più in alto. Non dimenticarti però dei tuoi cari, a volte risentono del tuo comportamento. Il lavoro è avviato.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Questo weekend potresti avere delle buone notizie in amore. Finalmente, avrai le risposte che aspetti da tanto. Non lasciare che gli altri si mettano in mezzo alle tue questioni private.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore le cose si stanno mettendo bene. Piano piano stai trovando l’equilibrio con il tuo partner e state riuscendo, finalmente, a costruire qualcosa. A lavoro avrai delle responsabilità che ti porteranno un po’ di stress.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Cerca di non rimanere sempre a casa. Inizia a pensare a qualche viaggio, potresti conoscere nuove persone. Il lavoro è faticoso ma non sarà così per sempre.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Stai pensando alla fine dell’estate ma non ti stai godendo il presente. Questo weekend è tuo. Non fartelo scappare. Le persone capiranno quanto vali, non ti preoccupare.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Riposarsi non significa non avere voglia di fare le cose. Proprio per questo, basta paranoie e mettiti il costume. Ti aspettano due giorni di assoluto relax e spensieratezza. Il telefono di lavoro? Lascialo a casa.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Stai avendo un po’ di problemi con i tuoi familiari. Sono risolvibili, non temere. Questo periodo è stressante per tutti ma ne uscirete presto. A lavoro ci saranno tantissime novità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Complimenti per questa settimana. Hai dimostrato che quando vuoi, puoi ottenere tutto. Non ti dimenticare cos’hai imparato e tienilo sempre a mente.