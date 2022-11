Oroscopo Paolo Fox 16 novembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 16 novembre 2022. Oggi è mercoledì e metà settimana è trascorsa. È incredibile quanto il tempo passi velocemente, anche se — tra impegni di studio e lavoro — spesso non ce ne rendiamo conto. La mattina si fa sempre fatica ad ingranare ma con un buon caffè la giornata prende decisamente una piega diversa! Prima di lasciarvi ai vostri quotidiani impegni, scommetto che siete curiosi di sapere quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati. Ci saranno nuovi amori? Come andrà sul lavoro? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Cielo interessante per i sentimenti, un legame interessante potrebbe nascere da un momento all’altro. Sul lavoro è il momento di mettersi in gioco e non stare con le mani in mano.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Stelle intriganti per i sentimenti, da oggi Venere non è più contraria: via libera alle conoscenze. Attenzione a discussioni nell’ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Le stelle premiano coloro che si vogliono bene, ritrovata complicità per le coppie. Cielo interessate sul lavoro, in arrivo novità.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Bello questo cielo per portare avanti una conoscenza che si rivelerà preziosa nel prossimo futuro. Valide intuizioni sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore oggi potrebbero esserci delle tensioni, cerca di non tirare troppo la corda. Sul lavoro favoriti gli incontri con altre città.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Cielo interessante per i sentimenti, soprattutto se desideri mettere in cantiere un progetto importante. Gli oneri sul lavoro non mancano ma alla fine il tuo impegno sarà premiato.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Bello questo cielo per tornare ad emozionarsi, quindi non chiuderti in casa. Stelle interessanti anche sul lavoro, hai voglia di metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore vorresti maggiori garanzie dal partner e questo alle volte ti rende nervoso. Sul lavoro le cose oggi vanno un po’ a rallentatore, non spazientirti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Cielo interessante per le nuove conoscenze, hai voglia di tornare ad emozionarti e riscoprire emozioni autentiche. Sul lavoro le novità non tarderanno ad arrivare.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Stelle interessanti per le coppie di lunga data che possono godere di una rinnovata complicità. Nuovi accordi in ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Se hai conosciuto una persona interessante, un nuovo amore potrebbe presto sbocciare. Sul lavoro non escludo la possibilità di rivedere i dettagli di un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore se ti interessa una persona perché non ti fai avanti? Lavorativamente parlando invece, se c’è qualcosa che non va è sempre bene parlarne.