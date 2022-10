Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Previsioni Paolo Fox di oggi, 16 ottobre 2022. Oggi è domenica, il giorno dedicato al relax per eccellenza. Lontano dagli impegni lavorativi, è finalmente arrivato il momento di dedicarsi un po’ a sé stessi, alla propria famiglia o ancora, alle proprie passioni. Scommetto però che siate curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati di oggi! Come andrà l’amore? E il lavoro? Scopriamolo con le previsioni di Paolo Fox presenti su Dipiù e delle quali riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi con il partner potrebbero esserci delle discussioni. Meglio essere cauti. Sul lavoro invece è possibile che un accordo subisca delle modifiche e debba essere riorganizzato.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore necessiti di maggiori garanzie da parte del partner e questa domenica ti permetterà di ottenerle. Sul lavoro invece avverti un forte senso di stabilità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Bel cielo per i sentimenti, incontri interessanti in vista! Sul lavoro invece il periodo è protetto ma attenzione alle finanze.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Ultimamente è come se avessi fatto una ‘scrematura’ dei rapporti, circondandoti solo di persone che tengono veramente a te. Sul lavoro invece gli ultimi giorni di ottobre saranno interessanti per mettere nero su bianco un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Recupero per i sentimenti a partire dal giorno 11, fino a quel momento non tirare troppo la corda. Sul lavoro invece non mollare e porto avanti i progetti a cui tieni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Bel cielo per le coppie di lunga data che adesso tornano più forti che mai! Sul lavoro invece un importante progetto sta per prendere il via.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Al di là delle incomprensioni se il rapporto è solido tutte le difficoltà verranno superate. Sul lavoro invece novità in arrivo a partire dal 23, agisci entro questa data!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Stelle interessanti per i cuori solitari, se ti interessa una persona fatti avanti! Sul lavoro c’è aria di cambiamento, potresti siglare dei nuovi accordi da qui alla fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Cielo che invita alla prudenza soprattutto se ultimamente con il partner c’è stato qualche battibecco. Sul lavoro invece potresti cambiare ruolo e assumere maggiori responsabilità.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Cielo interessante per le coppie di lunga data che hanno, finalmente, ritrovato un po’ di serenità. Il lavoro invece ultimamente ti assorbe ma supererai egregiamente ogni sfida!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Attenzione a non alimentare inutili polemiche con il partner, basta un niente per farti scattare! Sul lavoro c’è aria di novità, favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Più ci avviciniamo alle fine del mese e ancor più a novembre, più le cose si faranno intriganti. Nuovi amori in vista. Sul lavoro qualcosa si sta muovendo, sii paziente.