Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2023: ecco cosa dicono oggi le stelle (amore, lavoro)

Oroscopo Paolo Fox: questo nuovo anno è iniziato e porterà con sé tante sorprese e novità. Anche oggi l’astrologo più famoso d’Italia ci preannuncia come andrà la giornata e come sono posizionate le stelle e i pianeti segno per segno. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: L’amore ti riserva grandi sorprese, attenzione agli incontri che farai in questi giorni perché potresti trovare il giusto partner. Hai bisogno di un po’ di riposo, ma sicuramente stai meglio rispetto alla fine del 2022. Cerca di circondarti di positività.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Stai alla larga da Leone e Acquario in amore, non siete proprio compatibili. Lo stress prenderà il sopravvento. In ambito lavorativo c’è aria di cambiamento: potrebbe arrivare ciò che attendi e desideri da tanto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sul lavoro avrai bisogno di tempo per decidere, non metterti fretta. In amore non sarà la giornata migliore, ti sei svegliato con una vena polemica che non ti renderà simpatico agli occhi degli altri.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Sarà una bella giornata per le tue emozioni, sentirai un grande sentimento d’amore. Ci sarà qualche piccolo problema nelle relazioni, ma vedrai che tuto si risolverà per il meglio. Sei in una situazione di recupero, la giornata lavorativa andrà bene.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Non sarà una bella giornata, metti in pausa quello che puoi e rimandalo a momenti migliori perché le stelle non sono dalla tua parte. Arriverà una proposta di lavoro interessante, ma attenzione a non farti prendere dalla rabbia e dall’ansia.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Sul lavoro andrà bene e nasceranno nuovi progetti. In amore arriverà qualche problema, è bene affrontarlo subito prima che cresca e diventi insormontabile.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Arriverà un grande cambiamento sul lavoro, fatti trovare pronto. Arriverà anche un incontro interessante in amore, tieni gli occhi aperti perché la persona che amerai è più vicina di quanto pensi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La Luna è dalla tua parte e ti infonde un grande coraggio, fatti avanti e segui il tuo istinto. A lavoro sarà un periodo molto produttivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna sta per entrare nel tuo segno, quindi sii prudente. Sei carico a livello lavorativo e nuovi grandi progetti ti attendono. Dai spazio alle nuove amicizie, ti sorprenderanno perché potranno essere legami per la vita.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Non perdere tempo con chi non ti capisce, passa oltre. Sia a lavoro sia in amore. Se hai avuto qualche litigio, tutto si risolverà nella giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Attenzione ai nati sotto il segno dello scorpione, ti daranno filo da torcere. Non farti mettere i piedi in testa. Per te è un momento di passaggio, le crisi sono passate e nuove sorprese ti attendono.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La Luna è ancora favorevole, fatti avanti se non ne hai ancora avuto il coraggio. Vedrai che andrà bene e la vita ti stupirà. Valuta bene il lavoro, forse avresti bisogno di una situazione che ti dia maggior tranquillità.