Oroscopo Paolo Fox 17 ottobre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo 17 ottobre 2022 di Paolo Fox. Siamo arrivati a lunedì e anche una nuova settimana, la penultima del mese di ottobre. Come andrà questa giornata sul lavoro? E il cielo promette bene in amore? A tutte queste domande ci pensano le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore è un momento di fermo, ma il recupero è dietro l’angolo già dalla prossima settimana. Sul lavoro bisogna fare bene i conti perché ci sono spese superiori alle entrate.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Nelle relazioni poco chiare è necessario parlare con sincerità, ogni dubbio andrebbe risolto entro il 23.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: giornata interessante per i sentimenti, sarebbe il caso di iniziare a frequentare gente piacevole se il cuore è solo da tempo. Sul lavoro vuoi metterti in gioco, Mercurio nel segno invita a fare scelte diverse dal passato.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: è una situazione astrologica ancora confusa ma l’ultima parte di ottobre sarà decisamente migliore. La giornata di oggi permette di programmare un appuntamento, magari anche di fare una scelta importante sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Se il tuo cuore è solo dovresti guardarti attorno, ma se sei in coppia e c’è un tradimento in ballo a fine mese andrà fatta una scelta importante. Le persone mature devono seguire le pratiche per pensioni, liquidazioni, assicurazioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna sarà nel tuo segno venerdì e sabato, è un indizio di fortuna anche in amore. A lavoro è una giornata decisamente favorevole, soprattutto per risolvere un problema.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore ci vuole più attenzione verso l’altro. Potresti sentirti giù di corda. A lavoro è una giornata in cui è meglio prendere tempo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Il periodo è interessante e questa giornata permette di vivere sensazioni speciali anche in amore. Non tutto quadra sul lavoro, soprattutto a livello economico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Le storie d’amore che nascono ora saranno più forti a novembre. Cerca di stare attento sul lavoro non creare dissapori.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Oggi la Luna è ancora opposta. Gli incontri restano emozionanti e coinvolgenti. I progetti ripartono, novità, trasferimenti, cambiamenti di ufficio avvenuti da poco o imminenti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: domani la Luna sarà in opposizione, quindi se ci sono problemi meglio discuterne adesso. Sul lavoro è una giornata ancora sottoposta a un po’ di tensione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: è molto interessante questa Luna, si vede che vuoi vivere una storia d’amore o confermare quella che è già in atto. Certamente la creatività è favorita in questo momento, anche sul lavoro.