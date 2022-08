Oroscopo Paolo Fox 19 agosto 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox venerdì 19 agosto agosto 2022. Un altro Venerdì di Agosto.. Siamo quasi al weekend e quasi a fine mese! Per ora, come vi è sembrato? Non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata che, ovviamente, sarà all’insegna del caldo?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Nuovi amori in vista? Chi lo sa, però sicuramente conoscerai qualcuno che ti farà girare letteralmente la testa. Oggi, non pensare al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Il tuo capo è in ferie. Prendi questi giorni come un’opportunità per riorganizzare le idee e capire cosa realmente vuoi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Le cose a lavoro vanno davvero bene. E, andranno a migliorare sempre di più. Cerca di credere più sul tuo partner, potresti pentirtene.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Ci sono tante novità in ambito amoroso ma ancora poche in ambito lavorativo. Ma non è importante, perché questo non è sicuramente il momento per pensarci.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Hai diverse chance per far colpo su chi ti piace, cerca di non sprecare l’occasione e apri gli occhi!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Hai diverse cose da analizzare e questa non è una cosa per forza brutta, anzi. Troverai la voglia per affrontare tutto.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Ti stupirai di tante cose e sarai capace di goderti la giornata. Ma.. non oggi. Oggi ti aspetta una giornata davvero faticosa.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Ansia e stress dietro l’angolo. Qualcuno sta già pensando a Settembre? Cerca di non farti 1000 paranoie.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Stai riuscendo a rilassarti? Se la risposta è no allora cerca di riprenderti al più presto perché non va bene!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Avrai tantissime novità e occasioni. Non perdere di vista ciò che conta per te e cerca di ascoltare meno gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Hai tutte le carte in regola per andare avanti, trova la forza e fallo. Solo così potrai iniziare da capo e sentirti davvero felice.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Ci sono nuovi amori e sei un po’ confuso.. ah l’estate, quante cose ha ancora da regalarti! Non perderti il momento.