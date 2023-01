Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2023: le previsioni di lunedì segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2023. Primo lunedì del mese del gennaio e dell’anno: le feste sono alle spalle, ora manca solo l’Epifania che tutto porta via. Ma per molti oggi è ritornata la quotidianità di sempre, tra lavori e impegni. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Non ci resta che scoprire tutto, per sapere come andrà il 2 gennaio, con le previsioni sempre puntuali dell’amato astrologo Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: La giornata non è delle migliori, quindi devi cercare di andare oltre, di superare il nervosismo per iniziare al meglio la settimana e il nuovo anno. Cerca di avere più fiducia in te stesso e nel futuro!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Devi lasciarti andare perché il 2023 è il tuo anno e puoi finalmente liberarti da tutti i preconcetti. Bene anche l’amore e la sfera professionale: oggi non puoi chiedere di meglio, tutto riparte. E bene!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Basta con la negatività, devi iniziare questa giornata con positività e ottimismo. Inizia a fare nuovi progetti anche perché la creatività non ti manca!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Devi cercare la tua tranquillità, il tuo equilibrio interiore e devi superare diversi ostacoli. L’inizio sarà un po’ faticoso, ma con calma e pazienza riuscirai in tutto. E le soddisfazioni non mancheranno!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Oggi ti toccherà fare delle scelte importanti e farai bene a seguire il tuo istinto. Cerca di scendere a compromessi: lo so che non ti piace, ma a volte serve per andare avanti!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La giornata promette bene, le stelle ti sorridono e l’energia non ti manca. Le novità ci sono, stanno per bussare alla tua porta: non puoi chiedere di meglio!

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Lasciati andare all’amore, oggi è la giornata giusta e le stelle ti sorridono. Inizia a fare progetti e a rallentare un po’ i ritmi: devi dedicare più tempo a te stesso, ai tuoi affetti. E alla tua famiglia!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La giornata parte un po’ a rallentatore, ma non temere perché tutto si risolverà, anche quando meno te lo aspetti. Cerca di fare attenzione ai rapporti con gli altri: con calma e prudenza riuscirai a dire la tua!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Questo lunedì promette grandi cose e la grinta non ti manca di certo. Bene anche l’amore: devi solo lasciarti andare alla passione e alle belle emozioni!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Sei un po’ nervoso e non sai bene come agire, quindi oggi è meglio parlare sì, ma con calma. E senza accendere polemiche. Occhio alle discussioni anche in amore!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Oggi, più che mai, devi essere paziente e mantenere la calma. Bene l’amore, che finalmente torna protagonista nella tua vita!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Sei un po’ nervoso e hai diversi problemi da risolvere, molti riguardano il lavoro e i soldi. Cerca di fare attenzione e di non farti guidare dalla fretta. Che non è mai la giusta alleata!