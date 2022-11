Oroscopo Paolo Fox 2 novembre 2022: amore e lavoro, le previsioni di mercoledì

Oroscopo 2 novembre 2022 di Paolo Fox. Siamo a mercoledì e questo Novembre è appena iniziato! Come andrà l’amore in questo giorno di festa? E sul lavoro arriveranno delle belle proposte da cogliere al volo? Scopriamo tutto con le previsioni riportate su DiPiù, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Stai giocando a tira e molla con una persona che porta più incertezze che altro. Non ti senti valutato per quello che meriti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Venere è opposta e troppe opposizioni planetarie indicano il fatto che in amore sei poco convinto. Periodo di stanchezza accumulata nei mesi passati sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questo è un oroscopo positivo, soprattutto per chi l’anno scorso ha subito una separazione. Oggi non sei disponibile sul lavoro.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: I rapporti che hanno resistito alle polemiche ora non hanno più motivo di temere. Situazione favorevole per coloro che lavorano in proprio.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Non vanno alimentati atteggiamenti polemici, altrimenti ci sarà la possibilità di discutere in amore. Attenzione alle discussioni tra soci sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Se ti piace una persona dalle appuntamento questa sera. Devi organizzare una situazione di lavoro entro il 16.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: I nuovi amori stentano a decollare ma non per questo bisogna perdere di vista le buone occasioni. Ci sarà molto da fare, qualcuno da calmare sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La serata porta maggiore serenità in amore. Prediligi lavori a lunga scadenza e pensa alle buone prospettive del 2023.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Se stai pensando a un rapporto finito lascia perdere, tra breve arriveranno nuove soluzioni. Non è facile recuperare quattrini sul fronte lavorativo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Se sai che una persona ti pensa ma è lontana ci sono buone possibilità che tu la riveda. Più ci avviniamo al prossimo anno e maggiori saranno le opportunità per farti valere.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La vita sentimentale avrebbe bisogno di un po’ di tranquillità. C’è chi cambierà società, dovrà scegliere tra più impegni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Discussioni con i segni del Cancro e dell’Acquario in arrivo. Potrai stringere un buon patto lavorativo.