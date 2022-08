Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2022: tutti i segni fortunati di oggi

Oroscopo Paolo Fox sabato 20 agosto agosto 2022. Finalmente Sabato! Avete già qualche programma per il weekend? E, soprattutto, non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata che, ovviamente, sarà all’insegna del caldo?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Bene l’amore, la Luna è dalla tua parte e puoi lasciarti andare ai sentimenti. Basta, però, con le paure. Sul lavoro, buone intuizioni all’orizzonte: forza!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore cerca di mantenere la calma, soprattutto se hai a che fare con una persona nata sotto il segno dello Scorpione o dell’Acquario. Sul lavoro, da martedì riuscirai a ottenere qualcosina in più!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Buone notizie per i sentimenti perché Luna e Venere sono dalla tua parte, ma anche Marte è nel tuo segno e hai voglia di lasciarti andare. Sul lavoro, chiamate improvvise e riunioni dietro l’angolo: preparati a tutto!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Bene l’amore, ci sono tanti progetti e idee da concretizzare. Sul lavoro, le idee non ti mancano e vanno sfruttate dalla fine di agosto!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Oggi in amore ti senti forte perché ti sei liberato da un peso e ogni strategia è quella vincente. Sul lavoro, il periodo promette bene: presto arriveranno le soddisfazioni!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore il weekend sarà all’insegna di dubbi e perplessità. Sul lavoro, buone notizie in arrivo!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Bene il weekend, in amore devi lasciarti andare alle emozioni. Sul lavoro, cerca di tracciare una nuova strada. Favoriti gli studenti, che dovranno fare i conti con gli esami!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Hai dovuto fare i conti con dei rapporti poco sinceri, quindi ora cerca di voltare pagina e andare avanti. Sul lavoro, qualche progetto va modificato: stai già pensando a quello che dovrai fare a settembre!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Oggi cerca di non esporti, di non parlare in prima persona perché è un sabato sottotono in amore. Sul lavoro, opportunità e ottime possibilità all’orizzonte: non mollare!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore ora riuscirai a rielaborare le scelte fatte, quindi questo è un sabato di riflessione. Sul lavoro, tempo al tempo: presto arriveranno delle soddisfazioni e gli sforzi saranno ripagati!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Bene l’amore, soprattutto se devi chiarire con qualcuno. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma, di essere prudente nelle decisioni, anche perché stai aspettando qualche soldo in più!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore hai fatto tanto, ti sei esposto e ora stai aspettando di essere ricambiato. Sul lavoro, sei un po’ agitato, quindi cerca di non strafare e di mantenere, per quanto possibile, la calma!