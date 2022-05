Oroscopo Paolo Fox 20 Maggio 2022: tutte le previsioni segno per segno

Previsioni Paolo Fox di oggi, 20 maggio 2022. Maggio è quasi volato. Per alcuni questo vuol dire che la sessione universitaria sta per iniziare, per altri è già cominciata, altri ancora si stanno preparando. Forza! La bella stagione sta per arrivare, il sole dovrebbe ricaricarci ogni giorno sempre di più. Chissà cosa prevedono le stelle per noi oggi. Come sempre, ecco l’Oroscopo del mitico Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: pomeriggio decisamente migliore della mattina per quanto riguarda amore e sentimenti. Sul lavoro, abbiate cautela nel rispondere alle contestazioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: forse pretendete troppo dal partner, ma questa sera cercate di essere più tolleranti. Situazioni professionali interessanti anche per coloro che si sentono messi da parte.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: avete il cuore responsivo, gli amori che nascono in questo periodo possono essere molto importanti. Non è improbabile che nel prossimo mese arrivi una ghiotta occasione.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: l’amore procede, ma parenti ed amici non rendono la vita facile, cercate di resistere. Avete tutte le carte in regola per una promozione sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: fate molta attenzione alle parole che userete con il vostro partner questa sera. Siete in bilico sul lavoro, cercare di rischiarare la mente.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: le dispute possono essere sedate, oggi hai buoni rapporti con il prossimo. Allontanate le persone che vi impediscono di crescere sul lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: mattinata leggermente sottotono, il pomeriggio recupererete tutto. Sul lavoro, è un periodo in cui dovete fare le cose con calma, evitate lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: oggi le stelle vi sono amiche, cercate di sfruttare l’occasione. Recupero lento sul lavoro, ma comunque un recupero.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: l’amore non è nelle vostre corde in questo periodo, non vi sforzate troppo. Il lavoro procede, ma potrebbe andare meglio.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: oggi siete agitati ed irascibili, cercate di mantenere la calma. Il lavoro vi pervade. Un giorno di riposto vi farebbe bene.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: giornata interessante per chi volesse sviluppare un progetto di coppia. Lavoro continua a darvi soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: siete innamorati si, ma della vita. Cercate una persona su cui canalizzare queste energie. Il lavoro procede a rilento, giornata di recupero.