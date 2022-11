Oroscopo Paolo Fox 20 novembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Paolo Fox domenica 20 novembre 2022. Oggi è finalmente domenica, il giorno dedicato al relax per eccellenza! Dopo la fatica della settimana è finalmente giunto il momento di accantonare gli impegni lavorativi e di godersi un po’ di meritato riposo! Quali sono i vostri programmi per questa autunnale domenica? Prima di lasciarvi scommetto tuttavia che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e cos’hanno in serbo per voi le stelle! Ci saranno segni più fortunati di altri? Come andrà l’amore? E il lavoro? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sole favorevole dal 22, ti libererai di un peso. Sul lavoro se c’è qualcosa che non quadra rimanda ogni questione al 23.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore ultimamente c’è stata qualche polemica di troppo ma oggi si riparte. Sul lavoro non escludo la possibilità, soprattutto per i più giovani, di cambiare ruolo o corso di studi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore quest’oggi sono possibili dei battibecchi, attenzione alle polemiche. Sul lavoro leggi bene le clausole di un accordo.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Agitati i rapporti interpersonali, alle volte sei decisamente intrattabile! Sul lavoro presta maggiore attenzione agli aspetti burocratici di una vicenda.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Cerca di essere fiducioso e lasciati andare ai sentimenti, sul lavoro hai voglia di cambiare ruolo e metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore non prendere le cose troppo di petto. Sul lavoro invece fai attenzione alle questioni di soldi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Cerca di mantenere i nervi saldi e non cedere il passo all’emotività. Sul lavoro pianifica con attenzione le tue mosse.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Se ti interessa una persona perché non ti fai avanti? Sul lavoro se sei un dipendente avrai delle buone opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Bella questa domenica per i sentimenti, approfittane per organizzare qualcosa di piacevole. Sul lavoro i frutti del tuo impegno non tarderanno ad arrivare.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore attenzione a qualche discussione di troppo, cerca di essere più tollerante. Sul lavoro fai solamente lo stretto necessario.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Domenica interessante per il cuore, non chiuderti in casa. Periodo positivo per gli affari, novità in vista.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Cielo agitato in amore, cerca di non alimentare polemiche. Un certo trambusto si avverte anche sul lavoro, prova a guardare le cose da un altro punto di vista.