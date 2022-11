Oroscopo Paolo Fox 21 novembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox lunedì 21 novembre 2022. Oggi è lunedì e un’altra settimana di novembre è pronta a prendere il via! Si sa, il lunedì è sempre difficile ingranare ma con un buon caffè la giornata parte decisamente nel migliore dei modi! Scommetto tuttavia che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e cos’hanno in serbo per voi le stelle! Ci saranno segni più fortunati di altri? Come andrà l’amore? E il lavoro? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore c’è qualche contrasto con il partner, meglio parlare chiaro ed essere sinceri. Sul lavoro stai lontano dalle polemiche e rimanda tutto a venerdì.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore ultimamente c’è un po’ di tensione e tu sei piuttosto agitato. Sul lavoro sei incerto se proseguire o meno una collaborazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sei un po’ sottotono, il partner è lontano e ne senti la mancanza. Sul lavoro cerca di fare solamente lo stretto necessario.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Il periodo è favorevole per i sentimenti ma se oggi non ti senti nel pieno delle forze rimanda gli impegni a domani. La stanchezza sul lavoro si fa sentire.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore il partner è lontano e questi ti crea una certa agitazione. Sul lavoro sono possibili dei rallentamenti, attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Oggi organizza qualcosa di piacevole, hai bisogno di scaricare la tensione. Sul lavoro attenzione alle uscite.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore sono in arrivo delle belle emozioni, sii ricettivo! Sul lavoro hai una bella energia, intuizioni vincenti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Oggi in amore c’è un po’ di tensione, cerca di comprenderne la motivazione. Cielo interessante sul lavoro, conferme in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Periodo interessante per i single, se sei solo guardati attorno! Sul lavoro favorite le intuizioni e i contatti con nuove città.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore il periodo è teso, cerca di capire qual è il problema e parlane con il partner. Sul lavoro evita i conflitti, recupero da domani.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore la Luna favorevole regala una certa serenità. Sul lavoro sei un po’ distratto, andrà meglio da domani.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore c’è un tira e molla con una persona, cerca di capire da che parte vuoi andare. Sul lavoro per una decina di giorni non fare il passo più lungo della gamba.