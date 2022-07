Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2022: cosa dicono le stelle per oggi

Oroscopo Paolo Fox venerdì 22 luglio 2022. Un’altra lunga ed intensa settimana sta per lasciarci, e il week end è ufficialmente iniziato con questo venerdì caldo di luglio. Un momento propizio, l’estate, per lasciarsi andare e vivere nuove esperienze alla ricerca di sé stessi. Ma come andrà oggi?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. L’astrologo, d’altra parte, è sempre preciso e puntuale! E anche questa volta cercherà di non deludere nessuno!

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata particolarmente favorevole per i sentimenti, approfittatene. Il lavoro è stressante, ma tra poco potrete rilassarvi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: il cielo vi sorride, la Luna è nel vostro segno: amore in vista. Gli affari vanno bene, ma si può fare di meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se nei giorni scorsi avete conosciuta una persona misteriosa, cercate di approfondire. Gli impegni non possono durare in eterno.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: giornata dubbia per i sentimenti, meglio non discutere con il vostro partner. Il lavoro vi darà qualche gatta da pelare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: il cielo è dalla vostra parte, cercate di sfruttare al massimo questa giornata in amore. I colleghi vi stimano e vi apprezzano, tutto merito vostro!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: emozioni in burn-out, c’è bisogno di fare un po’ di chiarezza. Cercate di non considerare amici anche i vostri colleghi di lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: pesci troppo grandi in un lago troppo piccolo, è così che vi sentite ultimamente. Il lavoro vi soddisfa, ma avete bisogno di cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: la Luna transita nel vostro segno, dovete approfittarne finché siete in tempi. Il lavoro continua con la sua routine, le vacanze sono vicine.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: manca qualcosa alla vostra relazione, ma dovete ancora fare chiarezza. Per i lavoratori dipendenti promozioni in vista dopo l’estate.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: siete confusi, o forse avete semplicemente bisogno di restare soli. Molti colleghi hanno ancora bisogno di voi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: il dubbio vi logora, meglio se lo lasciate andare. Per il momento il lavoro c’è, ma non è quello che vi aspettavate.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: la magia dell’amore, questo è il vostro unico scopo. Il lavoro è pressante, ma dovete tenere duro.