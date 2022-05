Oroscopo Paolo Fox 22 maggio 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Previsioni Paolo Fox di oggi, 22 maggio 2022. Maggio è quasi volato. Per alcuni questo vuol dire che la sessione universitaria sta per iniziare, per altri è già cominciata, altri ancora si stanno preparando. Forza! La bella stagione sta per arrivare, il sole dovrebbe ricaricarci ogni giorno sempre di più. Chissà cosa prevedono le stelle per noi oggi. Come sempre, ecco l’Oroscopo del mitico Paolo Fox!

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Favoriti i sentimenti oggi, incontri intriganti all’orizzonte. Sul lavoro devi essere maggiormente diplomatico o ti attirerai le ire di qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore non cedere alle provocazioni ma cerca di farti scivolare le cose addosso. Sul lavoro invece sfrutta la tua preziosa e sagace ironia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Domenica importante per i sentimenti, organizza qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro invece favoriti i mestieri creativi.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore con Ariete, Capricorno e Bilancia quest’oggi possono nascere delle perplessità, attenzione. Sul lavoro invece entro giugno una situazione potrebbe sbloccarsi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore oggi potresti essere un po’ critico con il partner, cerca di non esagerare. Sul lavoro invece hai una bella grinta che sarà particolarmente apprezzata da capi e referenti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Fine settimana importante per i sentimenti, considera che dalla prossima settimana anche Venere sarà favorevole. Sul lavoro invece ci sono dei cambiamenti all’orizzonte.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore anche se hai qualcuno nel cuore preferisci andarci cauto per non prendere fregature. Sul lavoro invece i recenti cambiamenti ti agitano ma tutto si risolverà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Giornata interessante per i sentimenti, se c’è qualcosa da chiarire con il partner non esitare. Sul lavoro invece momento prezioso per capire quali sono le tue potenzialità-

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore sono in arrivo delle belle emozioni, se ti interessa una persona non esitare a farti avanti! Sul lavoro invece la stanchezza si fa sentire ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: La Luna a favore regala davvero delle belle emozioni oggi quindi non chiuderti in casa! Sul lavoro invece risposte in arrivo entro stasera, buone occasioni per mettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore il periodo è fatto di alti e bassi ma alla fine sarai tu il vincitore. A lavoro potrebbero esserci dei malintesi, non alimentare polemiche!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Belle queste stelle per i sentimenti, attenzione a non tornare sulle storie passate. Sul lavoro invece cerca di fare l’essenziale, non affaticarti ma porta comunque avanti i progetti che sono importanti per te!