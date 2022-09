Oroscopo Paolo Fox 22 settembre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Paolo Fox giovedì 22 settembre 2022. Siamo già a giovedì, il tempo vola e il weekend si avvicina. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata, ora che anche il mese di settembre sta per giungere al capolinea? Arriveranno belle notizie sul lavoro? Cambiamenti e opportunità da cogliere al volo? E, in amore ci saranno segni più fortunati di altri? Non ci resta che chiederlo all’amato astrologo Paolo Fox!

Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Bene l’amore, la Luna è dalla tua parte oggi: approfitta di questa giornata. Sul lavoro, non essere frettoloso: ogni cosa ha il suo tempo e hai bisogno di chiudere aiuto a qualcuno!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore cerca di non essere frettoloso, di fare passi affrettati: tutto va tenuto sotto controllo. Sul lavoro, le possibilità non mancano, ma senti che qualcuno con te ha sbagliato!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Cerca di frequentare nuove persone, con i nati sotto il segno del Leone la relazione può essere speciale. Se devi chiarire qualcosa, però, cerca di farlo dopo il 29 del mese. Sul lavoro, stai aspettando una bella notizia: le stelle sono dalla tua parte!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore sei un po’ nervoso e hai bisogno di fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, tutto è cambiato e non hai più certezze: questo ti spaventa!

Oroscopo Paolo Fox Leone: La situazione astrologica è interessante in amore, la Luna è con te. Sul lavoro, tutto dipende da te e dalla tua forza di volontà: le soddisfazioni non mancheranno!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore sei un po’ in crisi, ma presto tutto si chiarirà: mantieni la calma. Sul lavoro, hai bisogno di un po’ di risorse economiche per mettere a punti dei progetti!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La giornata in amore promette bene e presto ti toccherà fare una scelta importantissima. Sul lavoro, cerca di impegnarti di più, di studiare, di stringere nuovi rapporti. E fare scelte!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore stai mettendo in discussione i tuoi sentimenti e stai mettendo alla prova il partner: a te piace stuzzicare. Sul lavoro, hai bisogno di libertà: le tensioni non mancano, cerca di contenere le spese!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Venere per poche ore sarà contraria, ma in amore piano piano si risolveranno tutte le incomprensioni. Sul lavoro, dovrai fare una scelta importante, ma le soddisfazioni non mancano!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Le giornate in amore promettono bene e tra sabato e domenica il cielo ti sorriderà. Sul lavoro, non puoi dire sempre sì: se qualcosa non ti piace devi rifiutarla.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore cerca di lasciar perdere le incomprensioni: devi andare avanti e seguire il tuo cuore. Sul lavoro, ora riuscirai a dire basta: non sopporti più una situazione!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore oggi cerca di fare chiarezza. Sul lavoro, hai tanti impegni da portare a termine e il pomeriggio la stanchezza si farà sentire!