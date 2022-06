Oroscopo Paolo Fox 23 Giugno 2022: amore, salute, lavoro e molto altro dalle stelle

Oroscopo Paolo Fox 23 giugno 2022. Eccoci giunti al giovedì di questa settimana dal forte sentore di estate: il caldo, le temperature in rialzo e le sempre più frequenti escursioni al mare ci raccontano di come le vacanze siano ormai alle porte, almeno per alcuni di noi. Cosa accadrà oggi nelle nostra giornata? Chiediamolo al mitico Paolo Fox, che come sempre su DiPiùTv ha fornito tutte le anticipazioni, segno per segno.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: i cuori solitari potranno fare delle ottime conoscenze nel fine settimana. Attenti a non strafare sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: le emozioni sonnecchiano, ma non demordete. Il lavoro si farà più intenso poco prima delle vacanze estive.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: amore, amore sempre amore, di questo avete bisogno. Il lavoro vi darà delle soddisfazioni in più a fine mese.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: giornata alquanto stancante, cercate di riprendervi. In questo periodo troppe spese per le vostre attività

Oroscopo Paolo Fox Leone: se siete dei cuori solitari, potete permettervi di fare ciò che volete. Evitate accuratamente sul lavoro le persone ambigue.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: ancora una giornata interessante sotto il profilo dei sentimenti. In molti stanno preparando dei nuovi progetti, fatelo anche voi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: oggi non strafate troppo al mattino, recupererete in serata. Ora sarebbe il caso di darsi da fare ed evitare le polemiche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: chi vive qualche tensione emotiva, dovrà cercare di superarla. Meglio evitare dei conflitti sul lavoro oggi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: la mattinata è migliore del pomeriggio, ma giornata tutto sommato positiva. Se ci sono contrasti non scoraggiatevi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: è una giornata che parte in modo confuso, ma nel pomeriggio migliorerà. Progetti nuovi in vista sul lavoro, ma non strafate.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: qualche novità per i sentimenti potrebbe affacciarsi in giornata. C’è spazio sul lavoro anche per nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: fate attenzione in amore, in questi ultimi giorni di giugno sarete molto attenti ai dettagli. Periodo positivo per fare una proposta sul lavoro.