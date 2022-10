Oroscopo Paolo Fox 23 ottobre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox domenica 23 ottobre 2022. Finalmente è domenica, il giorno dedicato al relax per eccellenza. Almeno per 24 ore possiamo accantonare le preoccupazioni e gli impegni lavorativi trascorrendo la giornata all’insegna della tranquillità! Quali sono i vostri programmi per oggi? Scommetto però che non vedete l’ora di sapere come andrà questa giornata e quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati! Ci saranno novità in amore? E sul lavoro? Non ci resta che scoprire tutto con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore se ultimamente ci sono state delle discussioni quest’oggi sarà meglio non tirare troppo la corda. Sul lavoro invece sono in arrivo delle interessanti novità, favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Cielo che invita a guardarsi attorno soprattutto se sei solo da diverso tempo. Sul lavoro invece gli impegni non mancano e talvolta faresti bene a delegare qualche compito.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Quelle di oggi sono stelle che invitano alla prudenza, cerca di non dare adito a inutili polemiche ma percorri la strada del dialogo. Per quel che riguarda il lavoro le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: L’amore torna protagonista nella tua vita e chissà che dietro un’amicizia in realtà non si nasconda dell’altro. Il lavoro richiede maggiore attenzione e torni a casa stanco.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Bel cielo per chi desidera mettere in cantiere un progetto che sta rimandando da tempo, favorite le coppie di lunga data. Sul lavoro invece gli impegni non mancano ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: È un cielo che parla d’amore, favoriti gli incontri! Non farti prendere da ansie inutili ma se ti interessa qualcuno buttati. Sul lavoro invece meglio non tirare troppo la corda.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Buon recupero per i sentimenti, non escludo che le coppie di lunga data possano mettere in cantiere un importante progetto. Novità in arrivo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Cielo che invita a parlare chiaro soprattutto se ultimamente nella coppia c’è stato qualche screzio di troppo. Lavorativamente parlando cerca di concludere una trattativa entro la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Stelle interessanti per il cuore ma attenzione a non tenere il piede in due scarpe. Il lavoro ultimamente ti assorbe, hai bisogno di una pausa.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore c’è un po’ di tensione, non prendere le cose troppo di petto. Sul lavoro ci sono stati dei cambiamenti ma alla fine tutto andrà nel verso desiderato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Se ti interessa una persona non esitare a farti avanti, potresti ricevere delle inaspettate sorprese. Il lavoro ultimamente ti assorbe ed arrivi a casa stanco.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Cielo intrigante per i sentimenti, attenzione a non farsi prendere dalla gelosia. Sul lavoro ci sono degli alti e bassi, in questo memento avresti bisogno di maggiori garanzie.