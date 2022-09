Oroscopo Paolo Fox 23 settembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) di venerdì

Oroscopo Paolo Fox venerdì 23 settembre 2022. E anche questa settimana sta per giungere al capolinea: oggi è venerdì e molti tra poco staccheranno la spina dal lavoro e riusciranno a dedicarsi al relax nel weekend. Altri, invece, dovranno ancora pazientare un po’. Ma come andrà questa giornata di fine settembre? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Opportunità da cogliere al volo?

Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore hai bisogno di ritrovare un po’ di calma e tranquillità. Sul lavoro, ci sono stati dei piccoli rallentamenti, ma presto tutto si risolverà!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Luna e Venere sono dalla tua parte e il weekend sarà interessante dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro, cerca di farti coraggio: presto tutto si risolverà e le tensioni si allenteranno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: C’è un po’ di incertezza in amore: Venere dal 29 sarà dalla tua parte, forza. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma perché perdere le staffe è possibile: meglio essere prudenti e pazienti!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Nel weekend dovrai chiarire qualche questione di cuore, soprattutto se hai avuto problemi con il partner. Sul lavoro, cerca di risolvere i problemi economici: il mese di settembre è stato un po’ costoso!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Periodo interessante se sei single e sei alla ricerca di avventure. Dal 29 Venere è dalla tua parte. Sul lavoro, stai per ritrovare la stabilità: il periodo è ottimo e promette bene!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna sta per transitare nel tuo segno, Venere è dalla tua parte e le stelle ti aiutano in amore. Sul lavoro, chi ti sta attorno si fida di te e del tuo lavoro: fai vedere agli altri quanti vali!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Il Sole è dalla tua parte in amore: cerca di liberare il tuo cuore, le conquiste speciali sono dietro l’angolo. Sul lavoro, hai tante cose da fare, ma le stelle ti aiutano: dai il meglio di te!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Sabato e domenica avrai una bella energia in amore, forza. Sul lavoro, occhio alle relazioni: sono importanti, in questo periodo ancora di più!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Cerca di mantenere la calma e di pensarci bene prima di dire basta a una storia d’amore. Sul lavoro, le idee non ti mancano: Giove è dalla tua parte e puoi iniziare a pensare al futuro!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: La domenica è interessante per i sentimenti, soprattutto dopo un periodo difficile. Sul lavoro, il periodo è stimolante e riuscirai a risolvere un problema!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Se ti piace qualcuno cerca di stargli vicino, le occasioni domenica non mancheranno. Sul lavoro, non fare troppe cose: devi concentrarti sugli obiettivi!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Sabato e domenica sono due giornate un po’ sottotono per l’amore. Sul lavoro, sei un po’ stanco e hai voglia di chiudere con tutti: mantieni la calma!