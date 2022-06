Oroscopo Paolo Fox 24 giugno 2022: i segni fortunati di oggi e la classifica

Oroscopo Paolo Fox 24 giugno 2022. Un venerdì che bussa alle vostre porte, oggi 24 giugno, dal sapore più estivo che mai. Il fine settimana è ormai vicino e chi può ne approfitterà per regalarsi un po’ di relax al mare. Ma, cosa accadrà quest’oggi? Chiediamolo al mitico Paolo Fox, che come sempre su DiPiùTv ha fornito tutte le anticipazioni, segno per segno.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore ci sarà un aut aut: se una storia non ti convince più non esiterai a chiudere il rapporto. Sul lavoro invece c’è aria di novità, favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Belle emozioni quest’oggi in amore grazie alla Luna nel segno, non chiuderti in casa. Sul lavoro invece se devi avanzare delle proposte non esitare, il momento è propizio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore se in passato ci sono state delle difficoltà adesso è il momento di voltare pagina e andare avanti. Sul lavoro invece è possibile tagliare i rami secchi e aprire la strada a nuove, propizie collaborazioni.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Legami favoriti con Toro e Vergine, la Luna è nel segno. Sul lavoro invece non fare scelte azzardate, sarebbe meglio confrontarsi con il parere di un esperto.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore oggi potrebbero esserci delle piccole tensioni, cerca di non alimentare inutili polemiche e ritagliati del tempo per te. Sul lavoro invece possono esserci dei rallentamenti oggi, non perdere la pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Situazione interessante per i sentimenti, quindi se sei solo guardati intorno e non chiuderti in casa. Sul lavoro invece si regista un po’ di agitazione, cerca di non prendere tutto di petto.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore il fine settimana promette bene, emozioni promettenti in arrivo. Sul lavoro invece se ultimamente ci sono stati dei dubbi è giunto il momento di chiarirli.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La Luna opposta oggi consiglia di essere prudenti e di non alimentare sterili discussioni. Sul lavoro invece ci sono dei piccoli attriti, sarà bene sedersi a tavolino e fare il punto della situazione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore il pomeriggio è migliore della mattina: stelle importanti per i sentimenti, se sei solo guardati attorno. Sul lavoro invece non agire impulsivamente e non dedicare attenzioni a chi non le merita.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore se hai una relazione solida il legame non è in discussione, piuttosto ci sono delle questioni economiche da risolvere. Sul lavoro invece se non hai le idee chiare meglio evitare rischiosi cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore cerca di bandire i pensieri negativi quest’oggi, piuttosto organizza qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro invece sono in arrivo dei cambiamenti che dovrai imparare a gestire.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore i prossimi due giorni sono davvero interessanti, se hai qualcosa da dire al partner non rimandare. Sul lavoro invece la giornata è ricca di impegni, se vuoi ottenere dei risultati devi far sentire la tua voce.