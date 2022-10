Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre 2022: cosa dicono le stelle su amore e lavoro per oggi

Oroscopo Paolo Fox lunedì 24 ottobre 2022. Amori sospesi, finiti e nuove storie che stanno fiorendo. Ecco tutto quello che ci aspettiamo in questo penultimo lunedì di ottobre, che è giunto quasi al termine. Vediamo se le stelle ci sorrideranno. Quanti di voi aspettano di veder concretizzarsi l’amore o di ritrovare la tranquillità con il proprio partner dopo un periodo buio? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Ecco una giornata di riflessione. In amore si può discutere per banalità, da questa sera va già un pochino meglio. Le tensioni possono nascere anche per colpa di qualche disagio. Il consiglio è quello di fare tutto con ordine.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Questo momento è di riflessione. Da qui alla fine del mese è molto importante evitare contrasti. Piccoli intoppi potranno essere superati con un po’ di razionalità sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questa settimana parte con stelle favorevoli, è il momento giusto per parlare chiaro. Le tue intuizioni in queste ore potrebbero essere da seguire.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Queste sono giornate piuttosto interessanti per iniziare a capire quello che è accaduto, oltretutto se ci sono state delle tensioni o degli allontanamenti sarà più facile riavvicinarsi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Si può discutere ma è importante non andare oltre certi limiti, in alcune coppie tra oggi e domani potrebbe esserci qualche malinteso di troppo. Il tuo resta un oroscopo eccellente in vista di fine anno a livello lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Potresti essere molto amato, comunque ricercato, Sole e Venere sono in buono aspetto. E’ possibile recuperare energia positiva a livello lavorativo. Gli astri caldeggiano i progetti.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: con la Luna nel tuo segno zodiacale questa giornata risulta essere interessante per l’amore. Arriva una bella notizia sul lavoro, una soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: è un periodo interessante per l’amore, soprattutto per coloro che vogliono cercare una nuova passione. Stai vivendo una fase di buon recupero sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: ottimo momento per i sentimenti. Fase di recupero con una Bilancia. Il consiglio a livello lavorativo è quello di ascoltare nuove proposte.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: venere torna favorevole e le dispute possono essere risolte in questo momento. Agitazione sul lavoro, l’importante è avere successo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Bisogna stare attenti a non complicare certe relazioni, soprattutto alla fine di questo mese. Alcuni accordi dovranno essere rimandati per forza di cose, ma oggi si ragiona meglio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La situazione generale promette bene, dal 29 ancora di più. Coloro che hanno una causa in corso potrebbero ricevere una risposta importante.