Oroscopo Paolo Fox 24 settembre 2022: tutte le previsioni di oggi

Oroscopo Paolo Fox sabato 24 settembre 2022. Finalmente weekend e settembre è quasi finito. Il tempo è volato. Non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata che si avvicina all’autunno? Siete al lavoro? Qualcuno di voi riceverà una sorpresa inaspettata?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Venere guida la vostra situazione astrologica. Le coppie devono parlare di più. Abbiamo un cielo migliore anche per coloro che lavorano nel settore della creatività.

Oroscopo Paolo Fox Toro: La Luna è in buon aspetto, Venere chiede amore o un rinnovamento. Non sottovalutare nuove proposte di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Stringi i denti in questo periodo così particolare, da giovedì della prossima settimana qualcosa cambierà. Sono giornate strane sul lavoro, devi ritrovare la tranquillità.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere favorevole in amore. Chi non si innamora è perché ha paura di sbagliare. Non c’è molta possibilità di scelta sul lavoro, stai aspettando nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Sono giornate interessanti per parlare con qualcuno che ti piace. Potresti discutere con un capo in ufficio, ma questa volta sarai tu ad avere ragione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Sabato e domenica saranno giornate interessanti con la Luna nel segno e Venere che aiuta ad amare. Chi studia o chi sta pensando a un nuovo lavoro non deve scoraggiarsi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: I separati saranno più facilitati nel fare nuovi incontri. Quel Sole nel segno può risolvere un contenzioso sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Bene l’amore, soprattutto con Vergine e Capricorno. Sul lavoro il futuro prevede una sfida.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: C’è agitazione in amore ma adesso riesci a reagire meglio alle provocazioni del partner. Lavori bene e potresti ricevere nuove proposte.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: C’è una sensazione di benessere generale, l’amore è nell’aria! Chi ha un problema al lavoro deve risolverlo presto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Qualche conflitto di troppo con Vergine e Capricorno. Approfitta di questo periodo per fare le cose in cui credi a livello lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: grandi ripensamenti in amore. Giornata strana. Lasciala passare senza agitarti. Al lavoro concentrati su una sola cosa alla volta.