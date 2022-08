Oroscopo Paolo Fox 25 agosto 2022: quale sarà il segno fortunato di questo giovedì?

Oroscopo Paolo Fox giovedì 25 agosto 2022. Siamo arrivati all’ultima settimana di Agosto.. Come è passato in fretta tempo. Avete già qualche programma per questa calda giornata di agosto? E, soprattutto, non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e quali segni saranno maggiormente fortunati a lavoro e in amore?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi siete un po’ in calo dal punto di vista emotivo, rimandate a domani le discussioni con il partner. Sul lavoro siete stanchi, non strafate per oggi

Oroscopo Paolo Fox Toro: Buone notizie in amore, Venere è dalla tua parte, vivrete una giornata da favola con il vostro partner. Non è, invece, il momento di pensare al lavoro concedetevi un meritato riposo

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: L’amore si annuncia turbolento in questa giornata, meglio stare un po’ da soli. Anzi, magari concentratevi nel lavoro ci sono per voi ottime prospettive di guadagno.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi cerca di stare un po’ attento. Se sei in coppia la giornata si annuncia turbolenta. Per il lavoro ancora qualche giorno e potresti avere occasioni da favola

Oroscopo Paolo Fox Leone: E’ il vostro momento. State vivendo un idillio con il vostro compagno e, se siete soli, questo è il momento giusto: potreste incontrare l’anima gemella. Positivo anche l’ambito lavorativo, alcuni progetti si concretizzeranno

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Un umore altalenante non vi consentirà di vivere un rapporto di coppia sereno, aspettate giorni migliori. Sul lavoro tutto procede per il meglio

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Sereni ed equilibrati state vivendo un momento di stabilità con il vostro amore. Molti i progetti in cantiere per il lavoro, scegliere bene…

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore l’esuberanza potrebbe farvi commettere qualche errore, andateci piano. Il lavoro procede a gonfie vele: avanti così!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore state attenti alle scelte sbagliate, potreste cadere in un tranello. Anche nel lavoro qualche tentennamento, arriveranno presto tempi migliori

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Ostinati anche in amore i nati sotto questo segno devono essere più flessibili con il proprio partner se voglio evitare litigi. Nel lavoro non è il momento di fare progetti

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Vi state godendo le ferie estive, ma attenti a non farvi trascinare troppo dall’atmosfera vacanziera potreste perdere il vostro amore. Ancora decisioni importanti da prendere per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Non è il momento di pensare all’amore, siate pazienti ce ne sarà anche per voi. Tanto lavoro e grandi occasioni in ballo