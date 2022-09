Oroscopo Paolo Fox 25 settembre 2022: ecco cosa ci dicono le stelle

Oroscopo Paolo Fox domenica 25 settembre 2022. Domenica, la giornata per eccellenza del relax. Non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Non ci resta che scoprire tutte le previsioni con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. L’astrologo, d’altra parte, è sempre preciso e puntuale. E anche questa volta cercherà di non deludere nessuno!

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Tornano delle piccole tensioni in amore tra oggi e domani. Sul lavoro è meglio che pensi bene al da farsi prima di agire.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Questa giornata parte bene in amore, Venere e Luna sono favorevoli. Sul lavoro non devi dire sempre di no, a volte devi metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Alcune tensioni si stanno allentando ma settembre non è il mese ideale per i sentimenti. Se vedi che non tutto funziona bene al lavoro non metterti a discutere, rimanda a ottobre.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Potresti diventare irascibile se accanto a te c’è una persona che non capisce come la pensi. Sul lavoro stai cercando un impiego a tutti i costi, non è un male, anzi!

Oroscopo Paolo Fox Leone: momento positivo per i sentimenti, non tenerti lontano dall’amore. Sul lavoro agisci con metodo e prendi una decisione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore va tutto bene, ottima giornata per i sentimenti. La Luna è ancora nel segno. Oggi è possibile un momento di riflessione anche sul lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Hai bisogno di una persona a cui appoggiarti, questa è una domenica interessante per le nuove conoscenze. Al lavoro dovrai affrontare delle sfide.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Le tensioni sono tante ma in questa domenica sembra più facile parlare. Se hai iniziato un nuovo lavoro non fermarti ai primi problemi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Le convivenze e i matrimoni nati da poco dovranno essere gestiti con attenzione. Per i single è una giornata intrigante. Al lavoro se firmi un contratto devi scendere a compromessi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Questa è una buona domenica, meglio rispetto al passato. E’ un momento importante anche per il lavoro, buone possibilità di successo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Marte è favorevole, Venere sarà dalla tua parte dal 29. Le storie ufficiose potrebbero diventare presto ufficiali. Sul lavoro c’è del nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La mattinata è sottoposta a un po’ di stress, non complicare le cose avviando discussioni inutili in amore. Sul lavoro il recupero è assicurato ma c’è ancora del nervosismo.