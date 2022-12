Oroscopo Paolo Fox 26 dicembre 2022: le previsioni per il giorno di Santo Stefano

Oggi è il 26 dicembre e le strade sono ancora addobbate a festa in questo giorno di grande gioia in cui siamo circondati dall’amore di amici e parenti. Infatti il Natale è appena passato, ma la festa e la gioia continuano intorno a noi. Anche la giornata di oggi, per molti, sarà contrassegnata da relax, riposo e grandi abbuffate festive. Oggi, però, le buone notizie non mancano, perché oltre al buon cibo e ai regali c’è anche qualcos’altro che vi terrà compagnia: l’oroscopo di Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 26 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: non abbiate timore di rivelare i vostri veri sentimenti, soprattutto oggi. Il lavoro può attendere qualche altro giorno

Oroscopo Paolo Fox Toro: sembrate ancora molto stanchi, forse non avete recuperato a pieno le vostre energie: vi prescrivo ancora riposo e serenità d’animo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi è un giorno speciale, perché vi sentite in piena sintonia con voi stessi e tutti quelli che vi stanno intorno.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: qualcosa sta turbando le vostre aspettative, ma non disperate, è solamente una sensazione transitoria e passeggera.

Oroscopo Paolo Fox Leone: sono giorni di ripensamenti, nonostante le feste: c’è ancora qualcosa da risolvere prima il nuovo anno abbia inizio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: fate attenzione alle grandi abbuffate, alle volte fanno bene, altre non proprio: sfruttate questi giorni per lavorare sui vostri pensieri e le vostre relazioni trascurate.

Oroscopo Paolo Fox 26 dicembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: avete la sensazione che tutto stia procedendo per il meglio, e di fatto è così: il lavoro tornerà a breve con i suoi impegni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: non riuscite a starvene con le mani in mano, ma cercate di fare uno sforzo per coloro che vi amano in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: l’amore è forte, soprattutto in questo periodo. Se non lo vedete, vi consiglio di guardarvi bene intorno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: in mattinata sarete un po’ stanchi, ma non vi preoccupate, nel pomeriggio ci sarà una ripresa emotiva.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: c’è tanta voglia di fare in giro, e voi non vedere l’ora di approfittarne, ma attenti a non strafare in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: la malinconia è dei poeti, e voi in parte lo siete per carattere: oggi, però, dedicatevi ai vostri familiari.